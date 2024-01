Emelec está interesado en renovar el contrato de quien fue una de sus máximas figuras en el final de la segunda etapa de la LigaPro, José Francisco Cevallos. Los azules quieren mantener al jugador, que terminó contrato a final de 2023, no obstante, habrían otros equipos a los que podría interesarle el jugador, uno de estos sería Barcelona SC.

Según José Alberto Molestina en De Una de Marca 90, José Francisco Cevallos estaría lejos de seguir en Emelec, por un tema de presupuesto, y finalmente entraría en planes de Barcelona SC para esta temporada. El papá del volante es una leyenda del equipo amarillo y también fue su presidente de 2015 a 2019.

José Francisco Cevallos no tiene equipo para este comienzo de la LigaPro, tras su largo paso por Emelec en los últimos 4 años. El volante había mostrado su interés por quedarse en el ‘Bombillo’ y el club hizo un esfuerzo para acercarle una oferta, sin embargo, esta partiría por debajo de otros clubes interesados como Barcelona SC o algún equipo del exterior.

Emelec aún no ha cerrado su plantilla para la temporada 2024, pese a todos los fichajes que ya ha anunciado. En este año el club azul solo jugará la LigaPro y la Copa Ecuador, el no tener copas internacionales no solo limita su presupuesto sino también el interés para atraer a otros jugadores ya sean ecuatorianos o extranjeros.

Desde Emelec ya darían por perdida la renovación de José Francisco Cevallos, y según informaron en De Una, parte de la directiva del club no estaba segura de su ampliación de contrato por la irregularidad del volante en los últimos meses. El futbolista había ganado protagonismo tras la salida de Miller Bolaños.

¿Cómo le fue a José Francisco Cevallos en Emelec?

José Francisco Cevallos llegó a Emelec a comienzos de 2020, con un contrato por 4 años. En su paso por el ‘Bombillo’ el volante ecuatoriano jugó 135 partidos, anotando 32 goles y dando 15 asistencias. Solo en 2023 jugó 36 partidos entre la LigaPro y la Copa Sudamericana, donde llegó a 4 goles y dar 5 asistencias en todas las competencias.

¿Barcelona SC y Liga de Quito buscan a José Francisco Cevallos?

Otro equipo que estaría buscando un jugador con las características de José Francisco Cevallos sería Liga de Quito, que recientemente se quedó sin su volante estelar, Mauricio ‘Caramelo’ Martínez. En tal caso sería un regreso de Cevallos a Liga de Quito, puesto que, con esa camiseta debutó en el fútbol ecuatoriano. Barcelona SC y Liga de Quito podrían afrontar un salario como el que estaría recibiendo el jugador de 28 años edad.