El ex central campeón con Barcelona SC en el 2016 y semifinalista de la Copa Libertadores en el 2017, Xavier Arreaga, se refirió a su deseo de en un futuro jugar para el ‘Ídolo’. El defensor no descarta volver al país tras su paso por el fútbol de los Estados Unidos y jugar nuevamente para los amarillos.

“Barcelona es ese amor que siempre está ahí. Todos los fines de semana, cuando juega el equipo, paso pendiente de los resultados”, comentó Arreaga en una entrevista con Marco López del Universo. El central no se ha olvidado del equipo con el que alcanzó sus primeras grandes alegrías a nivel profesional como ganar el campeonato nacional en el 2016 y eliminar a equipos como Santos y Palmeiras en la Copa Libertadores de 2017.

Arreaga se marchó de Barcelona SC en el 2019, desde entonces se mudó a la MLS al Seattle Sounders, donde aún se mantiene como fijo en el equipo. Xavier también pudo alcanzar las convocatorias a la Selección de Ecuador en el último tiempo e incluso fue al mundial de Qatar 2022, donde no tuvo minutos ante el gran nivel de Piero Hincapié y Félix Torres. El defensor de 29 años no duda en qué equipo jugar para el futuro: “Me gustaría poder volver a vestir la camiseta del Barcelona en algún momento”.

En los últimos partidos en la MLS, Xavier Arreaga ha perdido un poco su espacio en el once titular producto de las lesiones que tuvo el pasado mes de junio y que lo mantuvo alejado de las canchas por más de 1 mes. El tricolor ha entrado en la rotación en los últimos encuentros y no ha disputado 90 minutos en los últimos 7 partidos.

La lesión también alejó a Arreaga de la Selección de Ecuador, quien en los últimos encuentros no ha estado presente y ha perdido su lugar ante jugadores como Félix Torres, Piero Hincapié, William Pacho, Robert Arboleda, José Hurtado, entre otros.

Es muy latente la posibilidad de jugar en Barcelona SC

La posibilidad de que el central de 29 años, Xavier Arreaga, vuelva a Barcelona SC es muy latente. El equipo amarillo estaría en posibilidades de buscar su contratación, puesto que, el jugador quedará libre a finales de 2023 y de momento no se habla de una posible renovación en el Seatle. Actualmente los centrales titulares del ‘Ídolo’ son Carlos Rodríguez y Luca Sosa.

También busca regresar a la Selección de Ecuador

En las pasadas Eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022, Xavier Arreaga pudo gozar de la titularidad en varios partidos e incluso le marcó un gol a Colombia en el histórico 6×1. Sin embargo, desde que se consolidó la dupla Hincapié-Torres, no volvió a tener minutos como titular y poco a poco fue relegado a un segundo plano. Con Félix Sánchez solo fue convocado para los dos primeros amistosos, pero no vuelve a ‘La Tri’ desde el pasado mes de marzo.