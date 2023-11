Este martes 7 de noviembre de 2023 se informó que el ex volante de la Selección de Ecuador titular en el mundial de 2022, Jhegson Méndez, finalmente no continuará en Sao Paulo para la siguiente temporada. Desde Brasil confirman que el jugador tricolor podría volver a la LigaPro.

Jhegson Méndez no cuenta para Sao Paulo desde hace ya varios meses en este 2023. Esta irregularidad también le ha costado un lugar en el once de la Selección de Ecuador y también en la convocatoria, a la cual no ha vuelto. Según Band Sports el ecuatoriano sería cedido en enero no descartando un regreso a la LigaPro.

En esta temporada con el Sao Paulo en el Brasileirao, Jhegson Méndez apenas y ha podido jugar 7 partidos. El ecuatoriano ha visto más partidos desde el banco de suplentes y también desde la grada, debido a que, también se ha quedado fuera de las convocatorias para diferentes partidos.

Méndez había decidido ir a Brasil después de lo que fue su gran paso con Ecuador en el Mundial de 2022 y también cerrando el ciclo de su paso por la MLS, donde estuvo 4 años entre el Orlando City y Los Ángeles FC. Lamentablemente en el brasileirao no ha encontrado la regularidad esperada.

El jugador ecuatoriano seguramente terminará la temporada sin minutos en Brasil y para recordar su último partido en la Selección de Ecuador hay que ir hasta el 28 de marzo, cuando jugó ante Australia. Desde entonces, el volante se ha perdido 6 partidos con ‘La Tri’, entre oficiales y amistosos.

¿Qué equipo de la LigaPro compraría a Jhegson Méndez?

Jhegson Méndez tiene contrato con Sao Paulo hasta 2025, por lo cual, la intención del equipo brasileño sería cederlo en el próximo curso. Los equipos que hace varios meses estuvieron interesados en un posible fichaje fueron Barcelona SC y Emelec, para 2024 los dos del astillero volverían a estar pendientes del futuro del jugador.

¿Volvería a Independiente del Valle?

Otro equipo que también estaría interesado en Jhegson Méndez y en su futuro sería Independiente del Valle, casa del volante tricolor. Con la camiseta de los ‘Rayados’ se vio una de las mejores versiones de Méndez en la LigaPro y el equipo de Sangolquí estaría expectante de una posible sesión.

Su ausencia en la Selección de Ecuador

En el pasado mundial de Qatar 2022 y en las Eliminatorias, Jhegson Méndez fue uno de los mejores jugadores de la Selección de Ecuador. El volante ex Independiente del Valle se había ganado un lugar en la mitad de la cancha junto a Moisés Caicedo. El volante tendría primero que volver a su mejor nivel para tratar de regresar a una convocatoria y pelear por un lugar con jugadores como Carlos Gruezo, José Cifuentes, Joao Ortiz, entre otros.