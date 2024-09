En las últimas semanas Kendry Páez ha estado en el ojo de las críticas por su rendimiento y por las polémicas con la Selección de Ecuador. Ahora el jugador de Independiente del Valle y futuro crack del Chelsea también se refirió a los comentarios en su contra.

Páez suele ser un habitual en la convocatoria de la Selección de Ecuador, pero en los últimos partidos no ha rendido de mejor manera y no pudo completar 90 minutos en ninguno de esos encuentros. El jugador incluso también fue suplente en su último partido con Independiente del Valle.

Ante todos estos cuestionamiento y bajo nivel, Kendry Páez no dudó en responder: “hay momentos en que afecta eso, porque uno es joven de 17 años, pero la gente no entiende, que uno pasa ocupado y hay momentos en que uno no puede estar bien para ellos”, comentó el jugador en un evento.

Por otro lado, también Páez ha sido cuestionado por su poca interacción con la prensa, ya sea en su club o en la selección. “No habló con la prensa no es porque sea agrandado, ni nada, solamente que son cosas que nunca me ha gustado“, afirmó el volante.

Kendry Páez no estuvo bien en Eliminatorias con la Selección de Ecuador. (Foto: Imago)

Ahora el joven volante de Independiente del Valle se alista para la recta final de la segunda etapa del campeonato, donde su equipo busca ganar la final del campeonato o ser campeón directo siendo puntero en esta fase del torneo. En 2023 perdieron el título ante Liga de Quito.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En lo que va de 2024, solo con la camiseta de Independiente del Valle, Kendry Páez ha jugado un gran total de 29 partidos, entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 7 goles y dado 5 asistencias. No pudo ayudar a su equipo a no ser eliminado de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

La gran polémica de Kendry Páez con la Selección de Ecuador

Con la camiseta de la Selección de Ecuador, Kendry Páez cometió un acto muy polémica, que no le trajo sanción. El jugador fue grabado en un Night Club en compañía de Robert Arboleda y Gonzalo Plata en la previa de la Copa América. Los otros dos no han vuelto a ‘La Tri’.