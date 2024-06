Los Canarios jugarán en una condición y ante un rival contra el que no consiguieron buenos resultados en los últimos años.

Barcelona SC visitará a Mushuc Runa este domingo 2 de junio en el Estadio La Cocha de Latacunga con el objetivo de ganar la Fase 1 de la LigaPro y clasificarse a la final del fútbol ecuatoriano. Para eso, el conjunto de Ariel Holan deberá no solo estar atento a su encuentro sino también a aquellos que jugarán Independiente del Valle vs. Orense y, en menor medida, Deportivo Cuenca vs. Liga de Quito.

Si bien los Canarios llegan en una buena forma al duelo de esta tarde a las 18:00 horas, ya que suman cuatro partidos al hilo con victorias, no se debe pasar por alto el dolor de cabeza que ha significado para Barcelona SC visitar a Mushuc Runa en los últimos años.

Sin ir más lejos, el Ídolo del Astillero posee una sola victoria ante el Ponchito si se toman en cuenta los últimos cinco partidos en los que el hoy equipo de Ever Hugo Almeida fue local.

En ese sentido, la última victoria de los guayaquileños en dicha condición fue el 4 de septiembre de 2020, cuando ganaron por 2-1 con goles de Damián Díaz y Emmanuel Martínez mientras que Ignacio Herrera descontó para Mushuc Runa.

Antes de eso, los ambateños habían goleado por 5-1 el 21 de julio del 2019. Además, los últimos tres cotejos entre ambos finalizaron en igualdades (2-2 en 2021, 1-1 en 2022 y 2-2 en 2023).

Barcelona SC ganó una sola vez en sus últimas cinco visitas a Mushuc Runa. (Imago)

¿Qué necesita Barcelona SC para ganar la Fase 1?

Barcelona SC (31 puntos) contará con una serie de resultados favorables que lo posicionarán como ganador de la Fase 1. En caso de obtener la victoria esta tarde, deberá esperar que Independiente del Valle (32) no haga lo propio ante Orense mientras que no le importará el resultado de Liga de Quito ante Deportivo Cuenca.

Ariel Holan, entrenador de Barcelona SC. (Getty Images)

Sin embargo, si el equipo de Holan no lograra pasar del empate entonces tendría que aguardar que los Rayados caigan ante Orense, cuestión que los favorecería por diferencia de gol (+17 para Barcelona SC y +10 para Independiente del Valle), y que los Universitarios (29 unidades, +10) no le ganen a domicilio por siete goles o más al Expreso Austral.

Vale destacar que si fuera derrotado por Mushuc Runa, Barcelona SC ya no contaría con chances de ganar la Fase 1.