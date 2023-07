En el mundo del fútbol ecuatoriano, la reciente contratación de Jefferson Valverde por parte de Liga de Quito, ha generado un gran revuelo que promete seguir dando de qué hablar en los próximos días.

Cada uno de los protagonistas involucrados en esta historia tiene su propia postura y ahora es responsabilidad de los organismos reguladores aclarar las cosas y poner fin a esta polémica.

Lucía Vallecilla explicó la postura de El Nacional

Lucía Vallecilla, presidenta del club El Nacional, fue entrevistada recientemente por los colegas de Área Deportiva, donde expresó su postura sobre la salida de Jefferson Valverde, la cual ha obligado al club a presentar una reclamación.

“El jugador abandonó la institución a mitad de temporada. La FIFA es muy clara al respecto: ningún jugador puede abandonar un club a mitad de temporada, y eso es precisamente lo que nosotros hemos aplicado”, afirmó Vallecilla con firmeza.

La directiva de El Nacional desconoce si se ha abonado la compensación correspondiente a la rescisión del contrato de Valverde, ya que no han recibido ninguna comunicación al respecto por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Sin embargo, la presidenta del club sabe que el reglamento de la Liga Pro avala la existencia de una ventana de transferencias entre etapas. “En primer lugar, no sabemos si se ha efectuado el pago o no. No hemos sido notificados al respecto. Las cláusulas son muy claras: la rescisión se debe realizar al inicio o al final del campeonato, no en medio de este”, explicó Vallecilla.

Para Lucía Vallecilla, el objetivo de la reclamación presentada es asegurar que se respeten los intereses del club El Nacional. “Lo que estamos solicitando es que se respete a nuestra institución“.

Además afirmó, “Si para otros equipos es un beneficio tener cláusulas específicas, también existen las normas de la FIFA, las cuales determinan cómo y cuándo los jugadores pueden abandonar un club”. De esta manera ha dejado en claro la postura que tomó El Nacional en este caso polémico.