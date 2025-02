Alianza Lima sorprendió con lamentable noticia de último minuto sobre Paolo Guerrero

En una situación de último minuto, Paolo Guerrero no culminó el partido entre Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay. Chocando por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025, el delantero fue sustituido por Hernán Barcos tras recibir un duro golpe que terminó en una hinchazón en su tobillo derecho.

Tal y como muestran las cámaras de televisión del cotejo de la Copa Libertadores 2025, el tobillo derecho de Paolo Guerrero se inflamó de manera violenta y, por esta razón, fue cambiado en el cotejo entre Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay. Pero, lamentablemente para el ‘Depredador’, no es la única noticia mala.

Resulta que en Alianza Lima están muy preocupados por la situación de Paolo Guerrero tras lo sucedido en el duelo ante Nacional de Paraguay. Y es más, todo haría indicar que, por la seguidilla de partidos, el ‘Depredador’ se perdería algunos vitales cotejos mientras se recupera de su tobillo de la pierna derecha.

¿Paolo Guerrero jugará el Alianza vs. Nacional por la Libertadores?

Paolo Guerrero se lesionó en el Alianza vs. Nacional. (Foto: DSports)

Lo primero que hay que decir es que su presencia está descartada para el cotejo que sostendrá Alianza Lima ante Cusco FC este sábado 8 de febrero. Chocando por la fecha 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú, lo más probable es que Paolo Guerrero no esté convocado.

Además, y si es que la situación no mejorara para nada, Paolo Guerrero tampoco estaría disponible para el partido entre Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay, válido por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025. El cotejo se realizará el próximo miércoles 12 de febrero en Matute y la presencia del goleador peruano no es para nada fija.

Dando información oficial, la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló que desde la interna de Alianza Lima le dieron detalles de Paolo Guerrero: “Es tobillo, pero lo van a revisar. Está muy inflamado, está casi como una pelotita. Es casi imposible que llegue al partido de vuelta. Ante Cusco el sábado no va a estar”.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares en Alianza Lima, aproximadamente. Llegando en agosto del 2024, y firmando hasta diciembre del 2025, el delantero se embolsará alrededor de 800 mil dólares. Así pues, el atacante será uno de los mejores pagados del plantel.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero con Alianza?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Firmando por dos temporadas, el atacante estará hasta los 41 años con camiseta íntima, pero se considera que renovará por al menos una temporada más.

