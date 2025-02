En el partido contra Southampton por los octavos de final de la FA Cup el último 8 de febrero de 2025, Oliver Sonne jugó los 90 minutos completos. Su desempeño fue descrito como aceptable, siendo correcto en las divididas y bastante ordenado en el repliegue. Esta es una gran noticia, porque llevaba casi un mes sin conocer tiempo de competencia, y era urgente verlo vestido de corto en momentos reales. Por eso nos alegra la vida verlo tan activo ahora.

Su equipo, el Burnley, ganó el partido por 1-0, asegurándose la clasificación a la siguiente ronda. Oliver Sonne jugó como carrilero por la derecha y tuvo una actuación sólida, contribuyendo a la victoria de su equipo. Tal cual lo viene haciendo en la Selección Peruana cuando se lo permitía Jorge Fossati, quien ya no es entrenador de La Blanquirroja. Fuera de eso, hay un tema que no llama la atención y tiene que ver con el motivo de porque no venía jugando.

¿Por qué no juega en Burnley?

El propio Oliver Sonne dejó una explicación al respecto: “Es realmente muy agradable estar en Burnley, es un vestuario muy fácil para entrar y todas las personas son muy dulces y, sí, es realmente muy agradable integrarse y yo diría que los muchachos mayores que han estado aquí durante bastante tiempo son muy fáciles para conversar. Existe una competencia enorme”. Todo esto con los medios de comunicación de la ciudad, en una especie de rueda de prensa.

¿Cómo anunció el Burnley a Oliver Sonne?

La comunicación oficial ante el mundo entero, se vio en las redes sociales, por parte del cuadro británico fue la siguiente. Donde se destaca que llega un profesional con enorme proyección, por eso la duración extensa de la documentación firmada recientemente: “Burnley Football Club se complace en confirmar el fichaje del internacional peruano Oliver Sonne, quien se une con un contrato de cuatro años y medio procedente del Silkeborg de la Superliga danesa por una cifra no revelada”.

¿Oliver Sonne cambiará de equipo?

La perspectiva es que hay que competir mucho para poder tener minutos oficiales. Lo entiende bien Oliver Sonne, y no piensa en marcharse a otro club por falta de oportunidades, como se especulaba por ahí en la prensa local: “Brown Hill, como capitán, es un tipo realmente muy bueno para dar la bienvenida a las personas y asegurarse de que no necesites nada y luego sí, en general, es un equipo muy, muy bueno que tiene muchos jugadores buenos”.

¿Cuánto vale actualmente Oliver Sonne?

Actualmente, el valor de mercado de Oliver Sonne es de 3 millones de euros según la información de Transfermarkt. En cuanto a su trayectoria, ha jugado en los siguientes equipos antes de su transferencia al Burnley FC:

Ejby IF Fodbold (inicios)

Rishøj Boldklub

HB Køge

F.C. Copenhague (sub-19)

Silkeborg IF (desde 2021 hasta su reciente transferencia)

Oliver Sonne ha firmado recientemente con el Burnley FC de la Championship inglesa, con un contrato que se extiende hasta junio de 2029.