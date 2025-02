Raúl Ruidíaz se está convirtiendo en el gran nombre del mercado de fichajes, tras su no llegada a Universitario de Deportes, y quedarse sin equipo en la MLS. El histórico jugador del fútbol peruano, ahora nuevamente se ofreció a otro club de la Liga 1.

En medio de todos los rumores, Ruidíaz se refirió a su posible llegada a Universitario, con la esperanza de que en algún momento se concrete: “Hoy te puedo decir que no es un tema económico. Simplemente no se dio y espero más adelante se pueda dar. Me hubiera encantado estar este año, el año pasado era un poco más difícil porque tenía club, pero hoy estoy libre“, comentó el jugador.

El fichaje de Ruidíaz por cualquier equipo del fútbol sudamericano debería ser acordado solo con el jugador. Es decir, se podría dar sin pagar alguna cuota de fichaje a cualquier equipo. No obstante, el jugador sigue sin club y ya hasta comenzó la Liga 1.

Otros clubes con los que también se relacionó a Ruidíaz fueron en Perú Sporting Cristal y también Alianza Lima. No obstante, no hubo acuerdo. En el extranjero se habló de Liga de Quito y también del San Diego FC de la MLS, club que estuvo interesado en el histórico.

Ruidíaz pasó varios años en la MLS. (Foto: Imago)

Desde Universitario de Deportes han revelado que el fichaje no se pudo dar, porque no hubo acuerdo, y prefirieron centrarse en otros jugadores que ya estaban en el club y que lograron sacar campeón al equipo ‘Crema’. Actualmente buscan el tricampeonato.

Los números de Raúl Ruidíaz en su última temporada en la MLS

En la pasada temporada, Raúl Ruidíaz jugó en el Seattle Sounders un total de 32 partidos, entre todas las competencias. El jugador marcó 8 goles. un número bajo para lo que venía haciendo. El jugador peruano sumó un total de 1.586 minutos en las canchas.