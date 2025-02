Competirá con Messi e Inter Miami: la MLS cierra el fichaje más caro de su historia

Lionel Andrés Messi e Inter Miami no son los únicos que se mueven en este mercado de la MLS. Diferentes equipos de la Mayor League Soccer azotan una ventana de incorporaciones donde competir con Las Garzas por el título será el gran objetivo. En las últimas horas se ha reportado el fichaje más caro en la historia del fútbol de los Estados Unidos. Llega desde Europa y a uno de los grandes candidatos a todo en USA.

Hay que dar un contexto para entender todo. La MLS no es una liga compradora en sí. Las normas de mercado hace que se apueste más por incorporaciones a coste cero con grandes contratos o por acuerdos de préstamo donde las franquicias invierten en activos para el futuro. Hay casos de fichajes por medio de transferencias claro, pero ninguna ya en este momento por encima que los 18 millones de euros que Atlanta United ha pagado a Middlesbrough de la segunda división inglesa por Emmanuel Latte Lath.

¿Quién es este delantero de 26 años nacido en Costa de Marfil? Hablamos de un canterano de Atalanta en Italia y que ha sido cedido a clubes como Delfino Pescara, Pistoiese, Carrarese Imolese, Pienese, Aurora o Spal antes de su explosión en el 2022. Fue ahí donde La Dea lo puso en manos del St. Gallen de Suiza y donde Emmanuel Latte Lath marcó 16 goles en 34 partidos que llamaron la atención del fútbol inglés. Middlesbrough entró en escena y se quedó con un punta marfileño que ahora pone rumbo a la MLS.

En Reino Unido jugó durante 18 meses y donde anotó hasta 29 goles en 67 choques oficiales. Se lo vio ganar el jugador del mes de abril en Championship allá por el 2024, dejando grandes números y un perfil ofensivo que llega a USA. Sus 75 kilos y 1.77 de pura velocidad pasan a manos de un Atlanta United que también viene de cerrar el retorno de Miguel Almirón desde Newcastle. Hablamos, seguramente, de uno de los grandes rivales para Messi e Inter Miami en esta MLS.

“En Europa no se encuentran muchas instalaciones como esta. El campo de entrenamiento es realmente muy grande. Me siento como en casa. Es como si hubiera llegado esta mañana y me hubiera sentido como si estuviera en casa”, declaraba el propio Emmanuel Latte Lath en su presentación por Atlanta. 18 millones pagan los Hawks al fútbol europeo por el fichaje más caro de la historia de la MLS. Se verá las caras con Messi e Inter Miami el próximo 16 de marzo en su nueva casa. Sigue creciendo el soccer.

