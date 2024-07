El arbitraje ecuatoriano no pasa por su mejor momento desde hace varios años ya, sin embargo, en esta Copa América 2024 fueron convocados dos centrales ecuatoriano. Augusto Aragón como árbitro de campo y Carlos Orbe como árbitro VAR, este último cometiendo un grave error.

En el partido de Estados Unidos contra Uruguay se dio una de las polémicas más grandes de la Copa América 2024. Desde el VAR confirmaron el gol de los ‘Charrúas’ al no existir un fuera de juego, como reclamaban los norteamericanos. Sin embargo, Orbe cometió un grave error.

El árbitro ecuatoriano se equivocó en el VAR y tomó una imagen donde la pelota aún no salía de la cabeza de Araujo, por lo cual, en dicha imagen, Olivera aún no estaba en fuera de juego. Si se tomaba la imagen correcta, la cuando la pelota ya sale de la cabeza de Araujo, Uruguay no hubiera convertido.

Esta derrota le terminó costando a la selección anfitriona, Estados Unidos, su continuidad en la Copa América. Asimismo, el error de Carlos Orbe se construye como uno de los más grandes de todo lo que va en el torneo. En Estados Unidos estaban muy molestos incluso con el central de campo, Kevin Ortega.

La primera imagen era la que tenía que tomar el VAR. (Foto: @castrilijavier)

Tras este error y con el devenir del torneo no se espera que Carlos Orbe vuelva a tener algún partido importante desde el VAR. El arbitraje de Ecuador ya en la Copa América 2021 se había quedado sin espacio en el torneo ante un nivel que no ha mejorado.

Los dos gigantes de Concacaf se quedaron fuera de la Copa América 2024

La Concacaf era la más ilusionada con esta Copa América 2024, de ahí que, incluso, se la llevaran a Estados Unidos para que las selecciones mejoren su nivel. Sin embargo, las dos más importantes, México y Estados Unidos se han quedado fuera del certamen.