Tras el empate de Emelec ante Técnico Universitario, varios jugadores fueron muy criticados por los hinchas, pero uno se llevó todos los cuestionamientos, Andrés Ricaurte. El volante colombiano volvió a tener minutos y jugó todo el segundo tiempo, pero dejó varios errores.

Uno de estos errores de Andrés Ricaurte fue viralizado en redes sociales y despertó todas las críticas en los hinchas. El 10 intentó meter un centro cerca de la mitad de la cancha y la pelota se terminó estrellando en el portero rival “regalando” la pelota fácilmente.

Aunque posteriormente Ricaurte recuperó la pelota, los hinchas de Emelec no pudieron dejar pasar esta jugada y criticar al 10. “Hasta yo daba mejores pases“. “Le apunto al jugador, no tiene ni fuerza para tirar un buen centro”. “Pero es mas culpa de Torres al mas lento le quieres poner a correr en la altura, iba 5 min y ya no jalaba ese man”, comentaron algunos aficionados.

Asimismo, Pedro Ortiz también criticó fuertemente a sus compañeros, aunque no señaló nombres. El arquero de Emelec fue la gran figura y el responsable de que el equipo azul no vaya perdiendo por más goles y al final rescate el empate con un penal de Luis Fernando León.

Previamente, Andrés Ricaurte también había cometido un grave error al dar un pase, puesto que, tenía a Romario Caicedo por la banda y cuando intentó habilitarlo, envío la pelota directo al lateral. El 10 terminó jugando todo el segundo tiempo por encima de Tommy Chamba.

Las estadísticas de Andrés Ricaurte como jugador de Emelec

Andrés Ricaurte fue un pedido de fichaje exclusivo de Hernán Torres para esta nueva temporada. El 10 de Emelec empezó la pretemporada como titular y jugó los dos primeros partidos, donde terminó mostrando un mal nivel, y fue suplente en los siguientes 4. Ahora volvió a tener minutos y nada parece cambiar en su juego y nivel.

¿Hasta cuándo tiene contrato Andrés Ricaurte con Emelec?

Por otro lado, Andrés Ricaurte solo llegó a Emelec a cambio de un préstamo por una temporada en la LigaPro. El 10 de Emelec tiene contrato hasta finales de 2024, sin embargo, no se descarta que termine el vínculo antes como ya pasó en 2023 con José Alberti.