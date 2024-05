Sin duda una de las peores noticias que recibió la Selección de Ecuador fue la lesión del lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán tras su operación en tobillo, quedó descartado para la Copa América pero este jueves hubo más detalles del tema y una mala noticia para los hinchas de la ‘Tri’.

El periodista Christian Martín desde Londres dio a conocer que la lesión de Pervis Estupiñán es de mayor gravedad y su regreso no estará para julio, si no que hay opciones que no esté disponible hasta octubre.

De confirmarse esta noticia, significa que Pervis Estupiñán volverá al Brighton recién dos meses arrancada la Premier League y con la Selección de Ecuador lo tendremos para las fechas de Eliminatorias de noviembre, siendo una baja considerable.

Pervis Estupiñán lleva toda una temporada con molestias sin embargo forzó jugar durante varios meses con el Brighton y con la ‘Tri’, recién se operó hace pocas semanas. La Selección de Ecuador tiene ya varios jugadores con la posibilidad de reemplazarlo.

Pervis Estupiñán es fijo en la Selección de Ecuador. Foto: Getty.

¿Por cuánto Brighton iba a vender a Pervis Estupiñán?

La actual valoración de Pervis Estupiñán es de 35 millones, según la información de transfermark. Por lo cual, el lateral no iba a salir del Brighton por menos de dicho valor y esa cantidad de dinero le hubiera venido muy bien a uno de los equipos que más jugadores ha vendido en los últimos años.

¿Pervis Estupiñán no jugará la Copa América?

Lo más probable es que Pervis Estupiñán se termine perdiendo la Copa América con la Selección de Ecuador, aunque aún no ha quedado descartado oficialmente. Depende de su tiempo de recuperación y se alcanza a meterse en la lista final del equipo nacional a finales de mayo.