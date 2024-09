La LigaPro no quiere más problemas en Emelec y lo ayuda con dinero

La situación administrativa y económica de Emelec sigue dando malas noticias a sus hinchas. Por segundo día consecutivo, los hinchas decidieron no entrenar por los casi 3 meses de duda que mantendría el club con el equipo en el tema de salarios. No obstante, esta situación no gusta en la LigaPro.

Según la información de Javier Ruiz, desde la LigaPro se está gestionando un crédito para que Emelec pueda recibir USD 250.000 y así le pagué a sus jugadores y estos entrenen. Es la segunda vez en dos semanas, que los futbolistas deciden no entrenar por estas deudas.

La LigaPro está consciente también de que la deuda que está sometiendo a Emelec también es producto del irregular pago de los derechos de transmisión al club. Según reveló Ruiz, ya la semana anterior al ‘Bombillo’ se le prestaron USD 100.000 por parte del campeonato.

Este apoyo de la LigaPro también termina de confirmar que Emelec está en uno de los peores momentos económicos de su historia. El ‘Bombillo’ ya no puede gestionar ni el dinero para pagarle a sus propios futbolistas. La deuda total del equipo con sus jugadores superaría los USD 450.000.

Emelec viene de perder en la segunda etapa de la LigaPro. (Foto: Imago)

Tampoco es la primera vez que desde la LigaPro se realiza este tipo de acciones para ayudar a los equipos del campeonato. Previamente, ya se hizo con los jugadores de Cumbayá, y hace pocos años también se ayudó económicamente a Barcelona SC en el campeonato.

Los jugadores se quieren ir de Emelec

Por otro lado, los jugadores de Emelec también se quieren marchar del club, según varios reportes. Referentes como Luis Fernando León o Pedro Ortiz ya no ven con buenos ojos este momento del club azul y estarían abiertos a ofertas de otros equipos.

La gran deuda que tiene Emelec

Según las últimas comunicaciones del club, el equipo eléctrico tendría un pasivo superior a los 25 millones de dólares. Esta deuda aunque está planificada a largo plazo, es un limitante en la construcción del club y también la misma aumenta con demandas de ex colabores, jugadores y entrenadores.