Todavía no hay un canal definido para ver los partidos de Ecuador en los siguientes amistosos.

La Selección de Ecuador aún no tiene una nueva señal para transmitir los partidos amistosos y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. La FEF terminó el contrato con El Canal del Fútbol y aún no hay un nuevo canal definido, aunque ahora se revela una empresa que está negociando.

¿Qué canal quiere pasar los partidos de Ecuador?

Según la información revelada por Mr. OFF, la empresa argentina Torneos está negociando con la Selección de Ecuador para transmitir los partidos del equipo de Marcelo Gallardo. La empresa ya pasa los encuentros de la Copa Ecuador y tiene acuerdo con la FEF para que se vean por DSports.

De momento, para los amistosos de noviembre todavía no hay un canal definido para ver los partidos de la Selección de Ecuador. Ya en los primeros encuentros amistosos de esta era, los partidos se vieron por televisión abierta y no se descarta que se repita en estos nuevos partidos.

Ecuador jugó contra Panamá un amistoso en septiembre. (Foto: GettyImages)

Tampoco habría un gran apuro en la FEF por decidir qué canal transmitirá los partidos de Ecuador, puesto que, después de los amistosos de noviembre, será hasta marzo cuando vuelva a jugar ‘La Tri’. Además, todavía no hay fecha confirmada para el comienzo de Eliminatorias.

¿Cuándo volverá a jugar Ecuador y contra qué rivales?

Así quedó el calendario de partidos amistosos de la Selección de Ecuador para el mes de noviembre:

Ecuador vs Costa Rica (13 de noviembre) Quito

Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre) Guayaquil

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En síntesis: