Independiente del Valle estuvo más rápido y terminó quedándose con un jugador que todos estaban buscando para el siguiente año.

Independiente del Valle dominó todo el fútbol ecuatoriano en esta temporada y ahora los ‘Rayados’ estuvieron mucho más rápidos para que este jugador no llegue a otro club. IDV anunció la renovación de Mateo Carabajal para la siguiente temporada.

Mediante sus cuentas oficiales, el campeón de la LigaPro 2025, anunció que Mateo Carabajal se quedará en Independiente del Valle, al menos por la siguiente temporada. El experimentado central sonó para diferentes clubes, e incluso se habló de un regreso a Argentina.

En medio de todos esos rumores y posibilidades de un fichaje al extranjero y de quedarse sin uno de sus mejores jugadores, IDV fue rápido al mercado de fichajes. No se aclaró por cuantos años renovaron a Carabajal, pero el jugador se quedará.

Independiente del Valle quiere mantener su estructura fuerte para la siguiente temporada y es que la intención no solo es volver a dominar en el fútbol ecuatoriano, sino más bien pelear en Copa Libertadores. En esta temporada quedaron fuera en cuartos de final.

Mateo Carabajal es titular de Independiente del Valle. (Foto: GettyImages)

Se espera que Independiente del Valle trabaje en la renovación de diferentes jugadores en las siguientes semanas para que su equipo se siga fortaleciendo de cara a 2027. Los ‘Rayados’ también quieren meterse a la selecta lista de los tricampeones de Ecuador, ganando el título del siguiente año.

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Los números de Mateo Carabajal en IDV en la temporada

En esta temporada, Carabajal ha jugado con Independiente del Valle un total de 40 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y no dio asistencias. Suma en cancha más de 3.000 minutos demostrando así la gran regularidad del jugador.

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Mateo Carabajal ha sido parte de nuestras grandes conquistas: títulos nacionales, una Sudamericana y una Recopa. 🏆🌎



Llegó para defender nuestros colores y se convirtió en un líder dentro y fuera de la cancha. 💪



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En síntesis:

Independiente del Valle renovó el contrato de Mateo Carabajal para la temporada 2027.

el contrato de Mateo Carabajal para la temporada 2027. Mateo Carabajal registró dos goles en 40 partidos disputados este año con el club.

en 40 partidos disputados este año con el club. Los Rayados buscarán conseguir el tricampeonato nacional y pelear la Copa Libertadores 2027.