Liga de Quito alista once para enfrentar a Botafogo

Tras la derrota ante Universitario en Perú, Liga de Quito tiene la obligación de ganar su compromiso ante Botafogo de Brasil en el Rodrigo Paz Delgado. Para este partido, sin duda la prueba más dura del grupo, Josep Alcácer ya tiene al once inicial.

Ha mostrado varios cambios de sistema en estos partidos y nuevamente el entrenador español modificará la táctica. Liga de Quito esperaría a Botafogo con un 4-2-3-1, el mismo dibujo que paraba Luis Zubeldía.

Pese a que ratificaron que no estaba suspendido, el volante ecuatoriano Óscar Zambrano aún no puede tener minutos en la Copa Libertadores debido a que no fue inscrito en esta primera fase.

Liga de Quito viene de ganar a El Nacional de visitante por LigaPro. Con el empate entre Junior y Universitario, Liga de Quito debe ganar o empezará a despedirse de las posibilidades de clasificar.

El once de Liga de Quito para el partido de este jueves sería con: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi y Marco Angulo; Lisandro Alzugaray, Jhojan Julio y Luis Estupiñán; Alex Arce.

Las salidas que ha tenido Liga de Quito para el 2024

Liga de Quito tuvo la sensible salida de Luis Zubeldía como entrenador, además los titulares Renato Ibarra, Mauricio Martínez y Paolo Guerrero. Se esperan contrataciones esta semana.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2024

Liga de Quito ha sumado estos refuerzos de la temporada 2024 Miguel Parrales, el arquero Gonzalo Valle, Michael Estrada, Andrés Zanini, el volante Gabriel Villamil, Álex Arce y el extremo Luis Estupiñán.