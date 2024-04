Una sorpresiva noticia se dio la mañana de este martes y es que desde el exterior denuncian que uno de los jugadores de Independiente del Valle ha adulterado su edad e identidad. Alexander Bolaños, extremo fichado este 2024 por los ‘Rayados’ habría cambiado sus papeles.

La información la cuenta el ex representante de Alexander Bolaños, el agente del futbolista conversó con Sport 890 de Uruguay en el programa 100% Deporte donde contó todo el detalle así mismo los motivos de su denuncia.

“En 2012 yo llevé a Alexander a Portoviejo, en ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento”, empezó señalando que hace 12 años hicieron el cambio.

“Él no se llama Alexander, se llama Romario, ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”, agregó en una información que seguro tendrá eco en Ecuador.

La Copa Libertadores la sigues por Star+.

“Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada”, señaló que denuncia por que no le han pagado por su silencio.

“Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados”, finalizó señalando que su club actual sabía del tema.

La posible sanción a Alexander Bolaños

Alexander Bolaños podría enfrentar una sanción de seis meses a dos años según la normativa, así mismo ya no podría jugar con su identidad adulterada en torneos oficiales.

¿Puede Independiente del Valle ser sancionado en Copa Libertadores?

Sobre si Liverpool o algún club ecuatoriano puede apelar los partidos de este año en los que Alexander Bolaños ha tenido minutos, la norma indica que pasado un plazo de 48 horas los reclamos no podrían cambiar el resultado.