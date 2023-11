Este jueves 9 de noviembre de 2023 se confirmó que Liga de Quito ha ganado la demanda por Djorkaeff Reasco a Newell’s Old Boys. El equipo ecuatoriano reclamaba el incumplimiento de pago por el 50% de los derechos económicos del jugador.

Se confirmó que Liga de Quito ha ganado su demanda en FIFA por Djorkaeff Reasco y Newell’s tendrá que pagarle una cifra de 600.000 USD más el 15% de los intereses anuales devengados desde el 6 de septiembre de 2022. Actualmente el delantero ecuatoriano juega en Instituto de Córdoba, tras no encontrar espacio en ‘La Lepra’.

Liga de Quito vendió a Djorkaeff Reasco a inicios de 2022, por una cifra superior al millón de dolares, según los datos de Transfermark. El equipo blanco reclamaba la mitad del pago que los argentinos no habían hecho. Ahora con la demanda FIFA ya aceptada, los ‘Albos’ se aseguran una cifra importante para incrementar su presupuesto para 2024.

A Liga de Quito se le deberá cancelar este monto en un plazo de 45 días, caso contrario Newell’s se expone a importantes sanciones. Djorkaeff Reasco hizo toda su carrera de inferiores en el ‘Rey de Copas’ y es hijo de la reconocida leyenda del fútbol ecuatoriano, Neicer Reasco, quien ha sido campeón nacional e internacional con los blancos.

En su paso por Newell’s Old Boys, Djorkaeff Reasco jugó 46 partidos, en los cuales solo pudo anotar 4 goles y dar 4 asistencias. El nueve ecuatoriano se marchó por la puerta de atrás del equipo de Rosario y ahora trata de encontrar su mejor nivel en Instituto de Córdoba.

Más ganancia para Liga de Quito

Por otro lado, Liga de Quito se asegura un importante ingreso para los próximos meses y de cara a la construcción del equipo para la temporada 2024. Los ‘Albos’ ya cuentan con un dinero muy importante, tras ganar la Copa Sudamericana y todos los premios que vinieron después, por lo cual, se espera armar un equipo muy competitivo y que pelee en el siguiente año por volver a hacer historia en la Copa Libertadores.

La polémicas convocatorias de Djorkaeff Reasco

Djorkaeff Reasco no tuvo un gran nivel en el 2022 con Newell’s, sin embargo, fue convocado para el mundial de Qatar 2022 con la Selección de Ecuador. Su llamado causó mucha polémica, puesto que, casi no jugó en las Eliminatorias y en el mundial solo sumó 26 minutos en el último encuentro ante Senegal. Con la llegada de Félix Sánchez “desapareció” de los listados oficiales.

¿Cómo le va en su nuevo club?

Reasco se mudó a Instituto de Córdoba con la intención de poder conseguir la regularidad que nunca encontró en Newell’s; sin embargo, las cosas no le han salido como esperaba. De 12 partidos posibles solo ha jugado 3, ninguno como titular, sumando apenas 65 minutos. Lleva 0 goles y 0 asistencias, y no es fijo en el once titular.