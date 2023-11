No juega en Emelec y ahora fue convocado con la Selección de Ecuador

Este jueves 9 de noviembre de 2023 se confirmó que Félix Sánchez ha llamado al joven jugador de Emelec, Tommy Chamba, para que nuevamente sirva de ‘sparring’ a la Selección de Ecuador en esta jornada de Eliminatorias. El futbolista de 19 años ya estuvo en la lista de apoyo para el mes de septiembre.

Tommy Chamba fichó por Emelec en este 2023 y el joven volante llegaba al club como uno de los proyectos más importantes del fútbol ecuatoriano para 2023. Lo sigue siendo, sin embargo, con Hernán Torres no ha podido disfrutar de muchos minutos en la cancha. La mayoría de ocasiones ha venido desde el bando de suplentes.

Chamba llegó a Emelec desde Orense, como uno de los fichajes de futuro para el equipo azul. El joven jugador tuvo que rápidamente ocupar un lugar en el once con Miguel Rondelli, quien le fue dando oportunidades tras las múltiples lesiones que invadieron al equipo. El joven de 19 años demostró características que le valieron ir al mundial Sub-20 con Ecuador.

Ahora nuevamente Félix Sánchez ha confiado en él para darle una oportunidad como sparring de la Selección de Ecuador, según confirmó Ronald Pin. El futbolista se integrará a los trabajos de ‘La Tri’ en los próximos días con miras a la preparación del partido contra Chile en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

En los últimos partidos de esta segunda etapa de la LigaPro con Emelec, Tommy Chamba ha pasado “desapercibido” para Hernán Torres en el equipo. En los anteriores 7 partidos solo ha jugado un total de 24 minutos. El joven de 19 años parte de atrás en la carrera por un puesto con jugadores como Alexis Zapata, José Cevallos, Miller Bolaños, entre otros.

¿Se puede ganar un lugar en la Selección de Ecuador?

Tommy Chamba y otros jugadores que han sido convocados como sparrings para la Selección de Ecuador podrían ganarse un lugar en el futuro con ‘La Tri’. Félix Sánchez ya ha valorado el trabajo de estos elementos y ya ha dejado que uno de estos futbolistas (Álex Rangel) complete todas las sesiones con el primer equipo, por lo cual, el volante de Emelec también sueña con ganarse un puesto.

¿Merece más oportunidades en Emelec?

De ganarse un lugar, por las urgencias, con Miguel Rondelli Tommy Chamba pasó a casi no contar para Hernán Torres. Desde la llegada del DT colombiano, el joven jugador ha estado en la cancha un total de 179 minutos, lo que no equivale ni a dos partidos completos. Muchos hinchas piden más oportunidades para el orense que incluso sirve de sparring para la selección mayor de Ecuador.

¿Tendrá minutos en el Clásico del Astillero?

El próximo partido de Emelec será contra Barcelona SC en una nueva edición del Clásico del Astillero. Para este encuentro hay varias bajas en el once azul, sobre todo las de Alexis Zapata y Miller Bolaños, que no han entrenado con normalidad, por lo cual, se espera que si no llegan a la convocatoria, Tommy Chamba al menos tenga más minutos viniendo desde el banco de suplentes. Hernán Torres tomará la última decisión.