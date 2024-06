Óscar Zambrano estuvo muy cerca de salir de Liga de Quito en varios momentos de 2023 y a comienzos de 2024. Sin embargo, el club no aprovechó varias ofertas y ahora el jugador tiene pendiente una sanción tras dar doping positivo en la Recopa Sudamericana.

Esteban Paz confirmó todos los rumores y finalmente reveló la cifra millonaria por la cual pudo ser vendido Óscar Zambrano y el club no aprovechó: “Óscar Zambrano pudo irse por 7 millones de dólares al Bournemouth y es un mentiroso, dice que no se le dijo nada y él no lo quiso hacer, no le permitieron a Óscar tener un contrato muy bueno”, avisó el ex directivo en diálogo con Mundo Deportivo.

En esta declaración, Esteban Paz también se fue contra el actual presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez. El directivo supuestamente no dio luz verde para concretar la negociación y no lo transfirió al fútbol de la Premier League. El joven volante sigue jugando en Ecuador.

Fueron varios los equipos que buscaron a Óscar Zambrano, principalmente en la Premier League, no obstante, la oferta más importante fue la que llegó del Bournemouth. Ahora el tricolor debe cumplir su sanción y posteriormente podría ser vendido, si su nivel es para llegar a Europa.

Zambrano fue pretendido por varios clubes para llegar a Europa. (Foto: API)

La actualidad administrativa de Liga de Quito para por su momento más delicado en los últimos años. La nueva directiva no se ha podido asentar con resultados y ya despidió a un primer DT en menos de 6 meses. Asimismo, el club quedó fuera de la Copa Libertadores, no ganó la primera etapa de la LigaPro y perdió la primera etapa.

La sanción que le podría llegar a Óscar Zambrano

La Conmebol finalmente podría sancionar a Óscar Zambrano en los próximos meses. El volante no recibiría un castigo severo y se espera que apenas se pierda meses de competencias, tras dar doping positivo por ingerir varios medicamentos ante una alergia al camarón.

Las grandes deudas que tiene Liga de Quito

La venta de Óscar Zambrano también le hubiera servido a Liga de Quito para cubrir varias deudas que actualmente tiene el club. El ‘Albo’ le debe a varios ex jugadores, a Luis Zubeldía y también tiene una importante deuda contra el Servicio de Rentas Internas (SRI) en Ecuador. Los pasivos del club superan los 30 millones de dólares.