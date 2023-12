La crisis dirigencial sigue sin resolverse en Liga de Quito para la temporada 2024, puesto que, aún no hay reunión entre el presidente Isaac Álvarez y Estaban Paz, máximo de la Comisión de Fútbol, lo cual pone en duda todo el proyecto para 2024. Aunque desde el club se aclara qué pasa con la plantilla.

Según reveló el ex presidente de Liga de Quito, Darío Ávila, se intentó realizar una reunión entre los dos protagonistas para solucionar la situación en beneficio de Liga de Quito, sin embargo, esta no existió. “Lamentablemente no hubo reunión. Esteban Paz llegó puntualmente, dialogamos entre varios presidentes cerca de dos horas con él, sin embargo José Cueva, gran expresidente, nos mencionó que no llegaría el Dr. Isaac Álvarez“, comentó el ex directivo en diálogo con FB Radio.

Por otro lado, desde el entorno de Isaac Álvarez confirmaron que la plantilla está asegurada en un 80%, según la información de Reinaldo Romero. Además, en el actual directorio también se estaría trabajando en una renovación de varios jugadores y posiblemente en la llegada de un nuevo DT, puesto que, Luis Zubeldía avisó que no continuaría si Esteban Paz deja el club.

Los aficionados de Liga de Quito han pedido que los dos directivos se reúnan y lleguen a un acuerdo en beneficio del club, no obstante, todo parece encaminado a una salida histórica y a varios cambios importantes en la plantilla desde jugadores y cuerpo técnico.

Entre los jugadores que saldrían de Liga de Quito para la próxima temporada estarían Mauricio Martínez, Facundo Rodríguez, Paolo Guerrero, José Angulo, entre otros, puesto que, varios ya tenían las renovaciones acordadas con la actual Comisión de Fútbol, pero la salida de la misma y la no continuidad de Zubeldía los han empujado a esto.

¿Se mantendrá la crisis en Liga de Quito?

Mientras no exista una reunión entre los dos protagonistas y un acuerdo, la situación en Liga de Quito seguirá siendo una incertidumbre. El equipo debe empezar la pretemporada en enero, pero todavía no es seguro que esta sea con Luis Zubeldía al mando, quien termina contrato a finales de mes.

¿Cuándo se sabrá qué pasa en Liga de Quito?

La situación de renovaciones y salidas en Liga de Quito se tendría que aclarar en los próximos días. El ‘Albo’ tiene que construir una plantilla que pueda pelear por la Recopa Sudamericana y por mantener el título de la LigaPro, hasta el momento solo existe una representación segura y fija para los próximos meses, la de Isaac Álvarez.