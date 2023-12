El volante ecuatoriano Michael Carcelén fue separado de Emelec por problemas disciplinarios a finales de este 2023. El ex Barcelona SC había llegado el club a mitad de temporada, pero tras problemas disciplinarios, Hernán Torres lo separó del plantel y lo dejó entrenando a parte.

Aunque muchos esperaban que el volante ecuatoriano no continúe en Emelec para 2024, fue el mismo jugador el que no descartó seguir vistiendo la camiseta azul en el siguiente año: “(Está descartado seguir en Emelec) No, sorpresas vendrán, nada está descartado, no estoy autorizado a hablar de eso“, comentó el volante ecuatoriano.

En su mejor momento, Michael Carcelén llegó incluso a formar parte de la Selección de Ecuador en el proceso de Eliminatorias rumbo al mundial de 2022. El central espera que el próximo año sea mejor que este, donde pasó momentos muy irregulares con sus equipos: “El 2023 ha sido muy flojo, esperemos que el 2024 sea mejor que mis anteriores años, que no han sido malos“, comentó el volante.

En Emelec no se han referido a la situación de sus jugadores indisciplinados, puesto que, desde el club no se aclara qué pasará con Michael Carcelén, Miller Bolaños y Bryan Angulo, quienes fueron separados por Hernán Torres, pero aún tienen contrato con el club hasta mediados y finales de 2024.

Michael Carcelén llegó a préstamo a Emelec a mitad de temporada, tras su corto paso por Aucas. El volante no tuvo un rendimiento destacado y apenas jugó 7 partidos en todo el semestre, 5 por la LigaPro y 2 por Copa Sudamericana; sumando apenas 256 minutos en la cancha sin goles y asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Emelec, Michael Carcelén?

Michael Carcelén tiene contrato con Emelec hasta mitad de temporada de 2024, según la cesión acordada entre el ‘Bombillo’ y Aucas. No obstante, desde el club de Guayaquil no tienen seguro mantenerlo y lo regresarían al ‘Papá’ en enero, donde aún tiene contrato por cuatro temporadas más.

Los problemas de disciplina para Michael Carcelén

Michael Carcelén ha pasado por equipos muy importantes como Barcelona SC, Aucas y Emelec, no obstante, en las tres instituciones ha repetido casos de indisciplina que lo han dejado fuera de partidos y lo han obligado a entrenar con otras categorías y a salir vendido.

Los jugadores indisciplinados en Emelec

Emelec no ha definido qué hacer con su jugadores indisciplinados para 2024. Miller Bolaños, principal ídolo y referente del club, no juega con el club desde octubre de 2023 y no cuenta para Hernán Torres, desde el ‘Bombillo’ siguen analizando que hacer con el futbolista que tiene contrato hasta finales de año.

Por su parte, Bryan Angulo también fue apartado del club por Hernán Torres, y no entraría en planes para el siguiente año. El ‘Cuco’ tiene contrato hasta finales de 2024, pero su situación sería diferente a la de Miller Bolaños, porque su rendimiento ha estado por debajo de los esperado, puesto que, no marcó ningún gol en este año.

Ahora Michael Carcelén no descarta seguir en el club, aunque desde el ‘Bombillo’ no se ha referido a esta situación. Los tres jugadores tienen un vínculo vigente y si Emelec no encuentra una solución para su futuro, los tres estarán a disposición del DT en el comienzo de la pretemporada 2024.