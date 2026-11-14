Agustín Campana aparece “contratado” en este equipo en medio de todos los rumores

Reportaron que Independiente del Valle se llevaría su fichaje, pero ahora Agustín Campana aparece contratado en este equipo.

Las últimas horas empiezan a mover el mercado de fichajes de la LigaPro. El campeón ecuatoriano Independiente del Valle está presionando para quedarse con el fichaje de un jugador como es Agustín Campana, y aunque se reportó un presunto acuerdo, ahora revelan toda la verdad.

Desde la directiva de Macará revelaron que el jugador tiene contrato hasta mitad de 2027 y de momento “no ha llegado ninguna oferta” por él, según reveló Carlos Andrés Muñoz. El ‘Ídolo’ de Ambato no quiere perder a su crack y hará todo lo posible por retenerlo.

Campana, en tan solo 1 semestre, se convirtió en el mejor jugador de la LigaPro y en uno de los extranjeros más importantes en la historia de Macará. Fue parte clave para que el equipo termine con un subcampeonato histórico para su ciudad y su hinchada.

Por lo cual, desde Macará se quiere hacer todo lo posible para mantener al jugador y a toda la plantilla. El futbolista tiene una opción de compra en su contrato, pero si IDV lo quiere, tiene que negociar incluso con el club que es dueño de su pase con el Midland dueño de su pase.

Agustín Campana es una figura de la LigaPro. (Foto: Imago)

Era esperado que a Macará le asomen estos problemas, puesto que, el club ambateño tiene en su plantilla a grandes jugadores y con la gran temporada que hicieron varios clubes se interesaron. Hasta su DT, Guillermo Sanguinetti, no está seguro para 2027.

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Las estadísticas de Agustín Campana en esta temporada

Agustín Campana ha jugado con Macará un total de 23 partidos desde su llegada, entonces, el delantero ha marcado ya 12 goles y dio 3 asistencias. Suma en cancha poco más de 1.700 minutos. Si se queda en Macará jugará Copa Libertadores en 2027.

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