La supuesta suplantación de identidad del jugador de Independiente del Valle, Alexander Bolaños, ha escandalizado al fútbol ecuatoriano. Sin embargo, esta lamentable acción ha sido una recurrente en el fútbol nacional y ha dejado casos muy importantes de jugadores que aún están activos.

La suplantación de identidad en el fútbol ecuatoriano se ha venido dando en varios casos y en varios equipos del fútbol tricolor. Liga de Quito ya tuvo que lidiar con una muy famosa como fue el Ángel Cheme, quien desde 2006 a 2010 jugó con el nombre de Gonzalo Chila, marcando goles y siendo campeón con los ‘Albos’. El caso fue descubierto por la FEF y lo sancionó por dos años.

Otro caso muy emblemático de suplantación de identidad en el fútbol ecuatoriano fue el de Alexander Domínguez. Al actual capitán de Liga de Quito y de la Selección de Ecuador lo suspendieron 2 años en 2007, aunque se apeló y cumplió 6 meses, por una suplantación de inscripción en el Registro Civil de Esmeraldas.

Asimismo, un referente de la Selección de Ecuador y de su historia es el jugador Walter Ayoví, quien tuvo un largo paso por el fútbol mexicano. En 1999 el zurdo se bajó dos años de edad para jugar con el Sub-17. Ayoví en ese tiempo se hacía llamar Walter Corozo Alman. Fue suspendido por 6 meses. Jugó el mundial de 2014.

Recientemente, el fútbol ecuatoriano también se vio sacudido por el caso de Byron Castillo, incluso el mismo le costó 3 puntos en las actuales eliminatorias a ‘La Tri’. Aún se especula con la nacionalidad del jugador, puesto que, existen versiones que afirman que nació en Colombia y la documentación registrada en Ecuador es adulterada. El futbolista no fue sancionado, pero la Selección de Ecuador sí.

¿Qué pasa con Alexander Bolaños en Independiente del Valle?

El reciente escándalo que sacude el fútbol ecuatoriano revelaría que el extremo de Independiente del Valle, Alexander Bolaños, no tendría 24 años de edad, sino una edad más avanzada. Asimismo, el futbolista no se llamaría así, sino que su verdadero nombre sería Romario; todo esto según la versión de un ex representante del jugador.

¿Qué decisión ha tomado Independiente del Valle con Alexander Bolaños?

Independiente del Valle le ha solicitado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la LigaPro que investiguen el caso del jugador. Asimismo, el club ha tomado la firme decisión de aún mantenerlo en la convocatoria. Aunque el jugador no esté comenzando como titular en ciertos encuentros.