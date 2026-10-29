Los clubes que pagarían millones para sacar a Michael Estrada de Liga de Quito

Michael Estrada podría dejar Liga de Quito tras ser uno de los goleadores del campeonato ecuatoriano y la 'U' le pone precio.

Michael Estrada ha sido uno de los jugadores más destacados de Liga de Quito durante esta temporada y su futuro para 2027 estaría en el exterior. Sus goles y actuaciones despertaron el interés de otros equipos, por lo que ya tendría precio.

Liga de Quito pediría 1,6 millones de dólares por Michael Estrada para dejarlo salir, aunque en lo deportivo obligarían a Liga a buscar nuevo delantero titular y también a otro suplente.

Hace unos meses, Liga recibió una oferta de 1,2 millones de dólares por parte de Vélez Sarsfield de Argentina. Sin embargo, la propuesta habría sido considerada insuficiente sumado a que el equipo también seguía en carrera en Copa.

En la actualidad, los rumores sobre el futuro de Estrada vuelven a apuntar al fútbol mexicano. Pachuca y Cruz Azul serían dos de los clubes que habrían mostrado interés en el ex seleccionado de Ecuador. México no sería un destino nuevo ya que tuvo una etapa destacada con Toluca.

Una eventual salida de Estrada obligaría a Liga de Quito a reorganizar su ataque de cara a 2027, más si se concreta la salida de Deyverson al finalizar su contrato,

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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