Michael Estrada estaría inconforme en Liga de Quito y ahora lo ponen en otro grande de LigaPro para el 2027.

Michael Estrada ha sido protagonista de rumores de su futuro en Liga de Quito, mientras hay versiones distintas de lo que pasará con él en el 2027, ahora lo ponen en otro grande de LigaPro.

Según FB Radio de Quito, Michael Estrada estaría en planes de Independiente del Valle para el 2027. Sería la segunda vez en el año que el club ‘Rayado’ busca el fichaje de Estrada.

Ya en abril 2026 medios locales informaron un acuerdo entre Independiente del Valle y el delantero ecuatoriano, aunque finalmente el delantero no salió y se quedó en Liga de Quito.

Michael Estrada tiene contrato vigente con Liga de Quito hasta diciembre 2027, por lo que una salida tendría que ser acordada con los ‘albos’. En el exterior también hubo contactos desde el exterior.

Liga de Quito recibió una oferta de 1.2 millones de dólares de parte de Vélez Sarsfield según dieron a conocer medios de Argentina, el delantero estaría tasado en 1.6 millones.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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