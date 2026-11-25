La postura de Liga de Quito con una posible venta de Gonzalo Valle y Michael Estrada para la temporada 2027.

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se reveló que finalmente Liga de Quito ya tiene una decisión con el futuro de Gonzalo Valle y Michael Estrada para 2027. Ambos jugadores están en el mercado y estarían recibiendo ofertas para la siguiente temporada.

De acuerdo a la revelación de Johanna Calderón en Estadio, Liga de Quito estaría abierta a vender a Gonzalo Valle y Michael Estrada para la siguiente temporada. Ambos jugadores están en el mercado y ahora mismo interesados para un fichaje no les falta.

En el caso de Gonzalo Valle su venta podría darse al extranjero, puesto que, el portero es seguido por importantes clubes desde hace un tiempo ya. Es uno de los activos más valiosos de Liga, por lo cual, una venta podría dejar importantes recursos en el club.

Por otro lado, con Estrada hay diferentes opiniones. El delantero ecuatoriano rindió al máximo nivel en momentos puntuales de la temporada, sin embargo, fue muy irregular en todo el año. Además, se revelaron algunas polémicas del delantero fuera de cancha.

Michael Estrada se marcharía de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Las siguientes semanas son claves para una Liga de Quito que necesita reconstruirse para el 2027. En esta temporada, el club está muy cerca de quedarse sin Copa Libertadores en el siguiente año y eso obliga a cambios en toda la plantilla.

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Los jugadores que se podrían marchar de Liga de Quito

Ahora mismo hay varios jugadores de Liga de Quito en la puerta de salida del club. Entre algunos nombres que más suenan para irse son: Michael Estrada, Gonzalo Valle, Gabriel Villamil, Ricardo Adé, Gian Franco Allala, entre otros futbolistas.

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