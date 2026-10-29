FC Barcelona se habría reunido con un seleccionado de Ecuador

El FC Barcelona se habría reunido en privado con un seleccionado de Ecuador para la siguiente temporada, por oferta historica.

Los rumores sobre el supuesto interés del FC Barcelona en William Pacho se intensifican, pese a que el PSG no tendría intención de desprenderse del defensor ecuatoriano. Desde medios internacionales han comenzado a circular nuevos detalles, incluso de una supuesta reunión del club español con el Seleccionado de Ecuador.

Según versiones difundidas por medios extranjeros, el FC Barcelona estaría preparando una oferta de 100 millones de euros por William Pacho. De concretarse una operación por esa cifra, el ecuatoriano podría superar los 85 millones de euros que el Liverpool pagó por Virgil van Dijk y convertirse en el defensor central más caro de la historia.

Lo más llamativo de la información es que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y Deco, director deportivo, supuestamente se habrían reunido con Pacho durante la gala del Balón de Oro para transmitirle el interés del conjunto catalán. Según esas versiones, el defensor vería con buenos ojos la posibilidad de dar el salto a otro gigante.

William Pacho llegó hace dos años al PSG por 40 millones de euros proveniente del Eintracht Frankfurt y desde el primer día se consolidó como titular y ya lleva varios títulos locales y europeos ganados en su carrera.

El principal obstáculo sería la postura del PSG, que no tendría intención de dejar salir a uno de sus defensores más importantes, especialmente después de sus éxitos en la Champions League y la Ligue 1. Además que la información sigue siendo solo un rumor más que una confirmación.

El contrato de William Pacho con el PSG

Pacho tiene contrato con el PSG hasta 2031. El ecuatoriano gana en el PSG un salario superior a los 10 millones al año, y si el FC Barcelona lo quiere debería superar esa cantidad para tratar de “seducir” al central. Lo cual también se ve como casi imposible.

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