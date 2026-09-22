Michael Estrada fue una de las ausencias destacadas de la Selección de Ecuador y vuelven a contar que su ausencia no es netamente deportiva.

La primera convocatoria de Marcelo Gallardo para la Selección de Ecuador dejó varias sorpresas, entre ellas la ausencia de Michael Estrada. El delantero de Liga de Quito atraviesa un buen momento deportivo pero su exclusión no estaría relacionada únicamente con su rendimiento dentro de la cancha.

El periodista Jerry Robalino de El Canal del Fútbol señaló que la decisión podría estar vinculada con problemas extradeportivos dentro del camerino, una versión que no ha sido confirmada oficialmente por Marcelo Gallardo ni por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

No es la primera vez que surgen rumores alrededor de la ausencia de Michael Estrada en la Selección de Ecuador. En la temporada 2026, el atacante ha destacado con Liga de Quito y recientemente marcó un doblete frente a Palmeiras en la Copa Libertadores, aunque su rendimiento no fue suficiente para recibir el llamado del nuevo cuerpo técnico.

Estrada suma 40 partidos y ocho goles con la Selección de Ecuador. Su última participación con la Tricolor se produjo el 28 de marzo de 2023, cuando ingresó en el segundo tiempo del amistoso contra Australia. Desde entonces, el delantero no ha vuelto a ser convocado, ni con Félix Sánchez Bas o Sebastián Beccacece.

Para esta primera convocatoria, Gallardo optó por otros nombres en el ataque, entre ellos Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez, Juan Riquelme Angulo, John Mercado y John Yeboah. El entrenador argentino decidió apostar por una combinación de futbolistas con experiencia internacional y nuevas alternativas ofensivas para los amistosos que Ecuador disputará ante Corea del Sur y Japón.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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"ME HUBIESE GUSTADO VER A ESTRADA. ENTIENDO QUE NO ESTÁ POR UNA SITUACIÓN EXTRAFUTBOLÍSTICA" 🇪🇨🚨



🎙️ @JerryRobalino analiza el presente del delantero y su ausencia en la convocatoria de La Tri.



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