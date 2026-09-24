La publicación de Michael Estrada luego de que Ecuador cayera goleado en el debut de Marcelo Gallardo

La Selección de Ecuador cayó goleado en el debut de Marcelo Gallardo vs. Corea del Sur y los hinchas se acordaron de Michael Estrada.

La Selección de Ecuador sufrió una dura goleada 3-0 ante Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo y una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Michael Estrada. Poco después del partido, el delantero de Liga de Quito realizó una publicación en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

Estrada compartió una fotografía suya celebrando un gol con Liga de Quito, sin agregar ningún mensaje relacionado con la Selección de Ecuador ni con el resultado ante Corea del Sur. Sin embargo, el hecho de que la publicación apareciera poco después de la derrota generó debate entre los hinchas, quienes comenzaron a relacionarla con su ausencia de la convocatoria.

El delantero fue uno de los nombres que quedaron fuera de la primera lista de Gallardo pese al buen momento que atraviesa con Liga de Quito. Durante 2026, Estrada registra 35 partidos y 13 goles con el conjunto albo, números que lo mantienen como una de las principales alternativas ofensivas del fútbol ecuatoriano.

De manera extraoficial, la ausencia de Estrada estaría relacionada con situaciones extradeportivas y asuntos internos de camerino. Esta versión ha circulado en el entorno de la Selección, aunque no existe una explicación oficial de Marcelo Gallardo o de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que confirme que esa fue la razón de su ausencia.

Con la Selección de Ecuador, Estrada suma 40 partidos y ocho goles. Su última convocatoria se produjo en marzo de 2023, por lo que lleva varios años alejado de la Tricolor. Su rendimiento con Liga de Quito vuelve a poner su nombre sobre la mesa aunque esta vez Jordy Caicedo, Juan Riquelme Angulo fueron los considerados.

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Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

En resumen