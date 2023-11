Con los rumores de varias salidas en Emelec para 2024 y el trabajo en otras renovaciones, este jueves, 30 de noviembre de 2023, dos jugadores de la actual plantilla admitieron públicamente que quieren seguir en el club para la temporada 2024, aunque uno ya tiene contrato hasta dicha temporada.

Carlos Villalba y Jhon Jairo Sánchez admitieron públicamente que se quieren quedar en Emelec para la temporada 2024. Ambos jugadores son conscientes de que en este 2023 no han podido rendir a su mejor nivel y ayudar más al club. Los dos son habituales titulares en el equipo de Hernán Torres, pero su futuro sigue sin estar seguro en el equipo.

En diálogo con varios periodistas a la salida del entrenamiento de Emelec, Carlos Villalba fue muy puntual en su intención de quedarse en el azul para la temporada 2024. “Obvio que quiero quedarme. Emelec es un equipo muy grande, que a cualquier jugador que juegue al fútbol le gustaría estar acá”.

Villalba comenzó la temporada con muchas dudas en Emelec y eso lo llevó a ser cuestionado por los hinchas. De a poco, el volante argentino se pudo ir recuperando y se metió como un fijo en el once primero de Miguel Rondelli y ahora de Hernán Torres; los partidos que no pudo disputar fueron por lesión. “Tuvimos un año muy irregular, pero trataremos de terminar de la mejor manera”, afirmó el volante.

Asimismo John Jairo Sánchez admitió públicamente que quiere continuar en Emelec para el 2024 y también aceptó que no ha rendido como la afición lo esperaba. El extremo tiene contrato para el siguiente año. “En lo personal creo que me faltó mucho por demostrar acá en Emelec. Quizás fue porque no venía con regularida en Vasco. La hinchada exige mucho y espero el próximo año entrenar aquí y ganarme la confianza del profe, y hacer buenos partidos”, comentó el extremo tricolor.

¿Hasta cuándo tienen contrato con Emelec, Carlos Villalba y ‘JJ’ Sánchez?

Tanto Carlos Villalba como Jhon Jairo Sánchez llegaron a Emelec a inicios de 2023, en el caso del volante argentino tiene contrato con opción de compra hasta finales de año, en el club estarían dispuestos a retenerlo y empezarían las conversaciones en los próximos días. Por su parte, ‘JJ’ tiene un acuerdo hasta finales de 2024, y en el club no ven su salida.

¿Cómo ha sido la temporada de Villalba y Sánchez en Emelec?

Carlos Villalba ha sido muy regular en cuanto a partidos con Emelec. En toda la temporada, el volante argentino ha jugado 26 partidos con el club, marcando 1 gol y dando dos asistencias. Por otro lado, Jhon Jairo Sánchez ha sumado más partidos que Carlos Villalba, pero menos minutos, puesto que, ha venido más desde el banco de suplentes y en ocasiones ha entrado en ya para los tramos finales del segundo tiempo. ‘JJ’ registró asistencia en 30 partidos, marcó 2 goles y también 6 asistencias.