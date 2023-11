Este jueves 30 de noviembre de 2023 el defensor de Emelec, Luis Fernando León, se refirió a la posibilidad real de salir del club para la temporada 2024. El central ecuatoriano fue muy claro en esta ocasión y aclaró qué es lo que tiene que pasar para dejar el club en el próximo año.

Luis Fernando León tiene contrato con Emelec hasta finales de 2023 y varios equipos estarían analizando su fichaje para el próximo curso. El central ecuatoriano reveló qué para salir del “Bombillo” debe pasar esto: “Yo tengo contrato con Emelec hasta el 31 de diciembre, ellos tienen una opción de compra, si la hacen uso me quedaré, si no pues me sentaré con mi representante para ver la mejor opción”, le comentó el defensor a Ronald Pin.

Aunque a Luis Fernando León se lo esté vinculando con varios clubes, el defensor ecuatoriano tiene contrato con Emelec y es el club el único que tiene la prioridad en su fichaje. Es decir, si en 2024 el central ecuatoriano termina vistiendo otra camiseta en la LigaPro sería única responsabilidad del ‘Bombillo’.

Por otro lado, León sabe que ha sido uno de los mejores jugadores de Emelec en este 2023. El central no duda en reconocerse como parte de lo más destacado del club: “Creo yo, que he hecho un excelente año, en lo personal, no en lo colectivo. El profe también ha conversado conmigo sobre eso. Aunque el grupo no estuvo bien, algunos jugadores sí destacamos por el nivel individual“, afirmo el central.

Luis Fernando León llegó a Emelec en este 2023 y protagonizó un importante ‘camisetazo’, por su pasado en Barcelona SC. , club al que se lo vincula y al que recientemente demandó. El central rápidamente se acopló al juego del equipo y ahora es titular indiscutible y el punto más alto en la defensa del ‘Bombillo’. En este año jugó 33 partidos con la camiseta eléctrica.

¿Cuánto tiene que pagar Emelec por Luis Fernando León?

La opción de compra que tiene Emelec para quedarse con Luis Fernando León es de USD 500.000. El ecuatoriano aún tiene un año de contrato con San Luis, de ahí que, esta opción de compra sea relativamente baja. En Ecuador, hasta el 15 de diciembre, los azules son los únicos que podrán ofertar para quedarse con el jugador: “Estoy tranquilo en Emelec, sin embargo, hay ciertas cosas que debo conversar con mi representante antes de tomar una decisión“, también avisó el defensor.

Con Hernán Torres ha jugado todos los partidos

Desde la llegada de Hernán Torres, Luis Fernando León ha sido un fijo en el once de Emelec. El central ecuatoriano ha disputado 13 de los 14 partidos de la segunda etapa de la LigaPro. Asimismo el defensor fue titular en Copa Sudamericana. Para Hernán Torres, que continuará en el club en 2024, León es indiscutible en el once titular, por lo cual, la directiva trabajaría en su renovación como una prioridad.