Este jueves 30 de noviembre de 2023 se informó de un posible “bombazo” en el mercado de fichajes de la LigaPro. Avisan que Barcelona SC finalmente ya tendría todo listo para contar con este jugador de Emelec para la temporada 2024 y que su anuncio sería en breve.

Según la información de José Luis Migueles, Barcelona SC ya tendría listo el fichaje de Aníbal Chalá para la segunda etapa de la LigaPro. El lateral ecuatoriano llegó a Emelec apenas a mediados de este 2023 y tiene contrato vigente hasta la temporada 2024, aunque este mismo no sería de un gran beneficio para el club.

Anibal Chalá llegó libre a Emelec en el 2023, pero solo acordaron entre club y jugador un vínculo de 1 año, lo cual no es tan beneficioso para el club si se considera que las cláusulas estipulan que si llega un equipo extranjero a llevárselo lo puede hacer sin dejar dinero al ‘Bombillo’ y si hay un club local que lo quiere debe pagar USD 200.000

Para el 2024 se había informado de un interés de Barcelona SC en Anibal Chalá, puesto que, los amarillos ven en el lateral ecuatoriano una gran opción para la banda izquierda y un refuerzo de calidad para pelear por la Copa Libertadores, torneo que no jugará Emelec en la próxima temporada.

Chalá rápidamente se ganó un lugar como titular en Emelec, puesto que, el futbolista ecuatoriano tapó un hueco que se le había formado al equipo en la banda izquierda. Si el club lo quiere retener debería pagar casi USD 300.000 antes de junio del próximo año y así ya podría venderlo por una cantidad superior.

¿Es un ‘camisetazo’ para la hinchada de Emelec?

Para muchos aficionados de Emelec, la salida de Chalá no supone un ‘camisetazo’, puesto que, el lateral ecuatoriano apenas ha jugado 6 meses en el club. No obstante, no quieren que llegue a Barcelona SC, puesto que, estaría reforzando a un rival directo en la pelea por los títulos para la temporada 2024.

No es el único jugador de Emelec que interesa a Barcelona SC

El nombre de Aníbal Chalá no es el único de Emelec que interesa a Barcelona SC para la siguiente temporada. El ‘Ídolo’ estaría buscando el fichaje de otros jugadores azules como Luis Fernando León y Diego ‘Demonio’ García, quienes terminan contrato a finales de este 2023. En el próximo año, el equipo amarillo competirá por la LigaPro y la Copa Libertadores.

No se descarta el extranjero para Anibal Chalá

Antes de llegar a Emelec, en este 2023, Aníbal Chalá tuvo un importante recorrido por el fútbol internacional, siendo su último club el Atlas. El lateral tiene un contrato en el que claramente se nota su predilección a jugar en el extranjero, por lo cual, esperaría también ofertas de este fútbol para decidir su futuro, aunque Barcelona SC esté muy interesado en él.