La crisis de Emelec es insostenible y esto provocaría salida de jugadores para la próxima temporada, así como del entrenador Leonel Álvarez. El DT colombiano tiene ofertas y ya hay un técnico de LigaPro que se ofrece al club azul para la temporada 2025.

Juan Carlos León es el entrenador que se ha ofrecido a dirigir a Emelec para el próximo año en caso de que salga el DT colombiano. Álvarez tiene contrato hasta junio del 2025 pero con una inversión de algún club podría salir.

León ha estado en equipos como 9 de Octubre, Orense SC y acaba de salvar a Libertad de Loja del descenso luego de un gran cierre de temporada pese a la resta de tres puntos.

Leonel Álvarez podría apurar su salida si Emelec no tiene opciones de reforzarse para el siguiente mercado de fichajes. En este semestre quedaron en la última casilla de la tabla.

Juan Carlos León, DT de Libertad de Loja.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Los jugadores que también quieren dejar Emelec para el 2025

La lista completa de futbolistas que dejarían Emelec son: Luis Fernando León, Pedro Ortiz, Gustavo Cortez, Maicon Solís, Juan Pablo Ruiz, Jhon Jairo Sánchez, Cristian Erbes, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero y Alexander González.