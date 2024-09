La situación en Emelec no tiene tregua en lo deportivo pero tampoco en lo administrativo, y es que este lunes nuevamente el plantel no entrenó por estar impagos y desde los medios hablan otra vez de posibles salidas de peso para la siguiente temporada.

De acuerdo a información que empezó a circular en algunos medios de Guayaquil, fuera del malestar general de la plantilla, habría tres jugadores que pondrían en duda su continuidad para el 2025, estos son: Luis Fernando León, Pedro Ortiz y Alexander González.

Los dos primeros son titulares indiscutibles en Emelec y el último también es usado frecuentemente por Leonel Álvarez. Tienen contrato vigente pero si la directiva no cancela sus valores de salario pendientes, podrían irse como agentes libres.

Justamente los tres tienen contratos largos, León es jugador de Emelec hasta el 2027; Alexander González hasta diciembre 2025 y Pedro Ortiz hasta diciembre 2026, por lo que una venta dejaría fuertes ingresos al club.

Jugadores como Miller Bolaños, Bryan Angulo, Alejandro Cabeza entre otros también se fueron gratis por este motivo y hoy tienen reclamos legales contra el equipo.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas de Emelec en esta temporada

Por otro lado, Emelec también ha ido perdiendo a jugadores importantes en su once por diferentes motivos. Jugadores como Bryan Carabalí o Aníbal Leguizamón decidieron salir del club, uno gratis y otro pagando su cláusula de rescisión.