Emelec ya cerró su mercado de transferencias de cara a la LigaPro 2024, sin embargo en el tema de salidas aún podría haber novedades. Son tres los futbolistas que podrían dejar el club azul para la siguiente temporada: Christian Cruz, Tommy Chamba y John Jairo Sánchez.

Christian Cruz, quien no fue el refuerzo esperado en el 2023, no entra en planes de Hernán Torres y más aún ante la compra de laterales. La prensa local informa de un interés del Deportivo Cuenca en fichar al ecuatoriano.

Es una de las promesas del plantel, fijo en la Selección de Ecuador juvenil y Tommy Chamba podría irse al exterior. El volante de 19 años tendría ofertas de la Major League Soccer, su pase no costaría menos de 2 millones de dólares.

El tercer futbolista que podría salir es el extremo JJ Sánchez, quien recibió el llamado del Mazatlán de la Liga MX comandada por Ismael Rescalvo. El español ya se llevó a Stiven Plaza al club mexicano y ahora quiere a uno de sus ex dirigidos de Emelec.

Por los dos últimos, Emelec espera sumar fuertes cantidades de dinero tomando en cuenta que son dos futbolistas que entran en planes de Hernán Torres. Ambos sumaron varios minutos el año pasado.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.

Los refuerzos de Emelec para el 2024

Emelec tiene hasta ahora ocho refuerzos confirmados para este 2024 tras Maicon Solis, Marcelo Meli, Bryan Rivero, Facundo Castelli, Christian Erbes, Joao Quiñónez, Washington Corozo y Andrés Ricaurte.