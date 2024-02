José Francisco Cevallos Jr. es una de las varias salidas que tuvo Emelec de cara a la siguiente temporada, pero la voluntad del futbolista estaba aperturada para continuar en la LigaPro. Desde la prensa local dieron a conocer la condición que el club le extendió.

El Canal del Fútbol da a conocer que Emelec le extendió la oferta de renovación al volante ecuatoriano, sin embargo el condicionante era que renuncie al 70% de su salario actual. El mediocampista no encontró acuerdo y arregló con otro equipo para el 2024.

Se conoce extraoficialmente que José Francisco Cevallos Jr. percibía alrededor de 30 mil dólares al mes, y el nuevo contrato que le ofrece el club es de 10 mil dólares mensuales.

El FK Aktobe de Kasajistán sería el exótico nuevo destino de Cevallos Jr. para el 2024. El equipo será su cuarta experiencia internacional tras haber estado en la Juventus de Italia, Portimonense de Portugal y el CSK Lokeren de Bélgica.

Las estadísticas de José Francisco Cevallos en Emelec

José Francisco Cevallos llegó a Emelec a comienzos de 2020, con un contrato por 4 años. En su paso por el ‘Bombillo’ el volante ecuatoriano jugó 135 partidos, anotando 32 goles y dando 15 asistencias. Solo en 2023 jugó 36 partidos entre la LigaPro y la Copa Sudamericana, donde llegó a 4 goles y dar 5 asistencias en todas las competencias.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.