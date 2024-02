Este martes 6 de febrero de 2024 se escribe un nuevo capítulo en la novela de Miller Bolaños con Emelec. El volante fue separado del club en el pasado mes de octubre por indisciplina, y es el único futbolista de los indisciplinados, que tuvo el club en la temporada anterior, del que aún no se conoce su futuro.

Según la información de Noggy Sports Miller Bolaños y Emelec habrían solucionado las diferencias entre ambos y ya tendrían un acuerdo para el regreso del futbolista al equipo de Hernán Torres. El futbolista no juega un partido con el club azul desde el pasado 22 de octubre de 2023, y no se ha presentado a la pretemporada.

Miller Bolaños es el único jugador de aquellos que tuvieron un importante acto de indisciplina en Emelec en el 2023 que aún pertenece al equipo. Michael Carcelén termina regresando a Aucas, mientras que Bryan Angulo acordó su salida del club y se fue The Strongest en Bolivia.

Desde Emelec se han referido en varias ocasiones a que esta situación está siendo analizada por la Comisión Disciplinaria del club azul. No obstante, la decisión de reintegrarlo al equipo no deja de ser sorprendente, puesto que, Hernán Torres ya ha dejado claro en varias ocasiones que no le gusta hablar del tema.

Todos los partidos que jugará Emelec en esta LigaPro 2024 los podrás ver en Star+. ¡Te suscríbes aquí!

Asimismo, Miller Bolaños ha sonado para reforzar varios equipos en esta temporada de la LigaPro, siendo uno de los más cercanos Liga de Quito, sin embargo, el volante ecuatoriano no ha encontrado otra camiseta que lucir. Tiene contrato con Emelec hasta finales de 2024.

Las estadísticas de Miller Bolaños con Emelec en el 2023

Uno de los temas que más ha limitado a Emelec a deshacerse de Miller Bolaños, no es solo su estatus de leyenda a la interna del club, sino también los buenos números que hizo el jugador en 2023, pese a que se perdió varios partidos por lesión e indisciplina. En el pasado curso jugó 21 partidos, solo 5 fueron en la segunda etapa de la LigaPro, pero anotó 11 goles y dio 4 asistencias.

Las salidas de Emelec para la temporada 2024

Para la temporada 2024, Emelec tiene varias salidas importantes a la espera de saber lo que pasará con Miller Bolaños. El club deja ir en esta temporada a: Diego García, Aníbal Chalá, Carlos Villalba, Alexis Zapata, Bleiner Agrón, Bryan Angulo, Michael Carcelén, Samuel Sosa y José Francisco Cevallos.

¿Cuándo comenzará la LigaPro 2024 para Emelec?

Por la delicada situación de seguridad que vive el Ecuador, la LigaPro tuvo que se aplazada hasta el próximo mes de marzo. Emelec tendrá su debut en el campeonato el sábado, 2 de marzo de 2024, contra Deportivo Cuenca en calidad de visitante.