Uno de los aspectos que más se le ha criticado a Hernán Torres como DT de Emelec son los fichajes que ha “traído” para el equipo azul. Sin embargo, el entrenador para este 2024 solo habría pedido a dos jugadores de los que se firmaron, y no estaba incluido Andrés Ricaurte.

Según lo que reveló Christian Carrasco en Análisis 90 es que Hernán Torres solo había pedido como fichajes para Emelec en este 2024 a Marcelo Meli y Facundo Castelli. Ambos jugadores llegaron al equipo azul y están siendo de los mejor de la temporada del ‘Bombillo’.

Por otro lado, también se había especulado que Andrés Ricaurte era el gran pedido de Hernán Torres para esta temporada. Carrasco informó que finalmente al volante colombiano lo trae el director deportivo del club. El 10 es uno de los jugadores más criticados en esta temporada.

Emelec fue uno de los equipos que más terminó fichando en este 2024, trayendo a más de 10 jugadores, entre futbolistas ecuatorianos y extranjeros. Jugadores como Cristhian Noboa, Maicon Solis, Washington Corozo, Cristian Erbes, Rodrigo Rivero, Alexander González, llegaron al club azul.

La primera etapa no le ha salido a Emelec como se esperaba y hay varios jugadores que han sido muy criticados por la hinchada azul. Hernán Torres tenía la posibilidad de armar un equipo a su “gusto” desde comienzos de año, sin embargo, ya son varias las informaciones que apuntan a que los fichajes terminaron siendo muy distintos a lo esperado o pedido.

Hernán Torres se queda en Emelec

En medio de los rumores de una posible salida, Hernán Torres aclaró en rueda de prensa que no está en sus planes salir del equipo: “Son solo rumores. Desde que llegué, decían que me querían sacar, de que me quería ir. Seguimos trabajando para que Emelec vuelva a ser el equipo que marcó historia en el fútbol ecuatoriano”, afirmó el entrenador.

Los fichajes de Emelec para esta temporada

