Una de las grandes opciones para llegar a la Selección de Ecuador era Luis Zubeldía. El entrenador argentino estuvo muy cerca y en varias ocasiones se habló de algunas reuniones entre su entorno y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero ahora lo ha rechazado públicamente.

En rueda de prensa con Sao Paulo, Luis Zubeldía le ha terminado de hacer el feo a la Selección de Ecuador: “La decisión está ligada 100% a mis valores. Por supuesto que me siento bien aquí, me siento querido. Me gustan los desafíos importantes. Nos gusta sentir presión. Sao Paulo te da eso”, comentó muy seguro el entrenador.

Asimismo, el ex DT de Liga de Quito también dio más detalles de por qué ha rechazado a la Selección de Ecuador: “La decisión de quedarme no solo tiene que ver con el respeto a Sao Paulo y con lo bien que me siento, sino con el respeto a mi profesión. Lo único que yo hablé con la dirigencia es ‘Yo pienso en Sao Paulo, yo me quedo en Sao Paulo”, concluyó el DT.

Con esta declaración pública, finalmente Luis Zubeldía se baja de la opción de llegar a la Selección de Ecuador y no será DT de ‘La Tri’. El nombre del DT también se une al reciente rechazo de Eduardo Domínguez, entrenador argentino que no quiso firmar con Ecuador.

Zubeldía se encuentra cómodo siendo DT de Sao Paulo. (Foto: Imago)

Hace menos de un año, Luis Zubeldía estaba entrenando en Ecuador y saliendo campeón de la LigaPro y de la Copa Sudamericana. El DT arregló con Sao Paulo y pocos meses después de la Selección de Ecuador se quedó sin DT, ahora el ‘Príncipe’ ya no llegará al país.

Las estadísticas de Luis Zubeldía como DT de Sao Paulo

Al frente de Sao Paulo, Luis Zubeldía ya lleva 20 partidos, entre todas las competencias. El entrenador ha ganado 13 encuentros con el gigante tricolor, empatado 4 y tan solo ha perdido 3 partidos. Tiene contrato hasta finales de la temporada 2025.

Los otros entrenadores que busca la Selección de Ecuador

Ahora con el rechazo de Luis Zubeldía y Domínguez, a la Selección de Ecuador se le empiezan a acabar las opciones. En las próximas horas, el equipo nacional buscaría reuniones con entrenadores como Guillermo Almada, Martín Anselmi o Jorge Sampaoli, entrenadores que aún se mantienen en la lista.