Manchester United es el nuevo interesado en Óscar Zambrano, joven volante ecuatoriano de Liga de Quito. Este fin de semana fue noticia que el Luton Town de la Premier League se encontraban viajando al país para cerrar su contratación pero los ‘red devils’ también empiezan la operación.

Este martes el diario Express y The Sun informan que el Manchester United también contactará a Liga de Quito en las próximas horas para hacer una oferta formal. El tiempo de contrato ofrecido por ambos clubes es de al menos cuatro temporadas.

Esteban Paz, directivo de LDUQ, tiempo atrás reveló que el valor mínimo son 5 millones de euros y guardar un porcentaje de sus derechos económicos. Fuentes del Luton Town y Ajax pidieron seguir negociando para enero luego de la primera negativa en junio.

El Luton Town presentaría una oferta de 6.1 millones de euros, la más alta que Liga de Quito ha recibido por el futbolista. Zambrano fue sondeado por otros equipos como el FC Barcelona de España y la Juventus de Italia.

El Barca ofertó 3 millones de euros por Óscar Zambrano pero fue rechazada por Liga de Quito al ser considerada baja. El FC Barcelona no ofertará 5 millones por un jugador que lo piensan para la filial.

Manchester United no quiere repetir un caso como el de Moisés Caicedo

Manchester United rechazó a Moisés Caicedo por no pagar lo que pedía Independiente del Valle. El Brighton lo compró, lo tuvo de figura por dos temporadas y lo revendió en 140 millones de euros.

Óscar Zambrano es considerado “el nuevo Moisés Caicedo”, debido a sus similitudes en la recuperación de balón, en la marca personal y en la visión de juego. El club ‘red devil’ lo ve como posible recambio del brasileño Casemiro cuando este finalice contrato para tomar el relevo en el centro del campo.

Con 19 años, Zambrano se perfila para ser un seleccionado ecuatoriano y uno de los volantes de marca de mayor proyección en el fútbol del extranjero. En Ecuador se cuestionó mucho a Luis Zubeldía por no darle minutos como titular, lleva 23 partidos jugados en el año, la mayoría de suplente, con 0 goles y 1 asistencia.

Óscar Zambrano, no es la única joya de Liga de Quito

Zambrano no es el único futbolista de Liga de Quito que podría dar el salto al exterior. Sebastián González es el otro seleccionado sub 20 que tiene minutos con el primer equipo capitalino, en este mercado pudo haberse ido al AS Roma de José Mourinho.

Liga de Quito espera venderlos al mediano plazo, sin tener apuros conociendo su juventud y el aporte que le dan a Luis Zubeldía. Son 10 millones en total lo que esperan ingresar por los dos jugadores,