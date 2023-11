Este sábado 25 de noviembre de 2023 se informó que la joven joya de Liga de Quito, Michael Bermúdez, entraría en planes de varios gigantes de Europa para la próxima temporada. El delantero fue una de las grandes figuras de Ecuador en el reciente mundial Sub-17.

Según la información revelada por Christian Martin, el joven Michael Bermúdez ha llamado la atención de equipos como Manchester City, Borussia Dortmund y Brentford, que ya incluso habrían adelantado las gestiones por su fichaje para la próxima temporada.

La estrella de Liga de Quito no ha tenido oportunidades en el primer equipo, incluso aún no ha debutado con el ‘Rey’ y lo más probable es que ya en este año no sume minutos. El futbolista viene de terminar su participación con la Selección de Ecuador en el Mundial U17.

Ya es poco probable que sume minutos con Liga de Quito en la temporada 2023, debido a que, el equipo ‘Albo’ se encuentra peleando por las finales de la LigaPro y es muy poco probable que el DT, Luis Zubeldía, realice rotaciones importantes en un once que tiene a Paolo Guerrero como su principal artillero y figura del campeonato.

Liga de Quito ha tenido una gran temporada en este 2023 y muchas de sus jóvenes figuras han llamado la atención de grandes equipos, como es el caso de Óscar Zambrano, que podría ser transferido a la Premier League en enero, o también Sebastián González, que tendría a varios clubes interesados, entre otros nombres.

Manchester City mira mucho a Ecuador

El presunto interés de Manchester City por Michael Bermúdez confirma que uno de los equipos más importantes del mundo está siguiendo muy de cerca a las figuras ecuatorianos. El City Group ya estaba interesado en Allen Obando, figura de Barcelona SC y de Ecuador Sub-17, mientras que en la Premier League, el City también intentó sumarse a la pugna por el fichaje de Moisés Caicedo.

Liga de Quito no se desprende fácil de sus joyas

Por otro lado, también está la postura de Liga de Quito en la venta de sus jóvenes figuras. El ‘Albo’ no ha vendido a Óscar Zambrano al considerar “bajas” las ofertas de más o igual a 5 millones que han podido llegar por el volante central. Se espera que si hay una oferta por Michael Bermúdez, sea importante para intentar convencer a los ‘Blancos’ que después de la victoria en la Copa Sudamericana, no tienen una “necesidad” de vender.

¿Michael Bermúdez se quedará y debutará en 2024?

Michael Bermúdez es el futuro de Liga de Quito, no obstante, si se queda en el club debutaría apenas en 2024, siempre y cuando Zubeldía lo considere necesario. Hace semanas el joven jugador también había comentado que en este año no había entrenado con el primer equipo. Además, si firma por algún club de Europa, no se podrá unir al mismo hasta cumplir los 18 años tal y como le pasa a Kendry Páez y a otras figuras del fútbol sudamericano.