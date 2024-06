Michael Estrada habló de su no convocatoria a la Selección de Ecuador

La gran ausencia en la Selección de Ecuador para la Copa América 2024 es el delantero de Liga de Quito, Michael Estrada, quien viene en un gran momento en el campeonato ecuatoriano. El delantero no estuvo en la lista final para la competencia y esa fue su respuesta.

Michael Estrada vive un gran momento en Liga de Quito, y es uno de los mejores delanteros ecuatorianos del momento, sin embargo, fue descartado para jugar la Copa América 2024. El delantero le confesó a Johanna Calderón que está tranquilo con esta ausencia y espera la mejor para ‘La Tri’.

Estrada no venía formando parte de la Selección de Ecuador con Félix Sánchez y pese a que estaba en un gran momento, el delantero tricolor no formará parte del equipo nacional. No obstante, Félix Sánchez decidió convocar a Jordy Caicedo, Enner Valencia y Kevin Rodríguez en su lugar.

Por otro lado, se espera que posterior a la Copa América, Michael Estrada empiece a formar parte de la Selección de Ecuador para las próximas convocatorias. El 9 ecuatoriano tiene contrato con Liga de Quito hasta la temporada 2026.

Michael Estrada tuvo un gran nivel en este primer semestre con Liga de Quito. (Foto: Imago)

Michael Estrada regresó a Ecuador en esta temporada y en lo que va de curso el ecuatoriano ha jugado 19 partidos, marcando 3 goles y dando 1 asistencia. Asimismo, el juego del goleador ecuatoriano también terminó siendo fundamental para el gran momento que vive el artillero paraguayo con los ‘Albos’ Álex Arce.

