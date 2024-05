Este jueves 30 de mayo de 2024 se reveló que El Nacional ha vuelto a caer en una importante crisis económica, después de que se confirmara que los jugadores decidieron no entrenar. Esto debido a que, la plantilla está reclamando por dos meses de salario.

El Nacional empezó el 2024 con una crisis administrativa y financiera muy importante, con la que incluso peligraba su permanencia en primera división. Se eligió un nuevo directorio y parecía que la situación iba a mejorar, sin embargo, ahora llegan nuevos problemas.

En El Nacional se hicieron varios cambios con el nuevo directorio y también nuevos fichajes, no obstante, los jugadores del club han decidido no entrenar en los últimos días por falta de pago. Serían dos los meses que el club no recibe su sueldo.

Asimismo, esto se une a la grave crisis que está viviendo el fútbol ecuatoriano por el atraso en pagos de los derechos de transmisión por parte de GolTv. Son varios los clubes que se han atrasado con sus jugadores y que incluso analizan otras políticas para poder cumplir con los pagos.

El Nacional incluso no pudo inscribir a varios jugadores en el comienzo de la LigaPro. (Foto: Imago)

El Nacional comenzará la fecha 15 de la primera etapa de la LigaPro, donde enfrentará a Técnico Universitario. El equipo militar buscaría cerrar con una victoria y así alcanzar la línea de los 24 puntos en la tabla de posiciones; llegar a torneos internacionales es el objetivo del club en este año.

Un jugador de El Nacional se peleó con el DT

En este contexto también se reveló que un jugador de El Nacional, Ángel Gracia, tuvo una discusión con Marcelo Zuleta, DT del equipo. Esto incluso llevó a que el jugador se termine marchando del equipo y ya para la segunda parte de la LigaPro busque otro club.

A El Nacional le ofrecieron amañar sus partidos

Hace pocas semanas se conoció que El Nacional recibió una oferta para vender sus partidos de la LigaPro a cambio de USD 40.000. La actualidad del equipo militar no deja de ser delicada y se espera que en las próximas semanas se aclaren las deudas con sus trabajadores y no vuelvan a caer en una agonía financiera como a comienzos de año.