Moisés Caicedo no estuvo en el último partido de Chelsea por este motivo

Moisés Caicedo no fue titular en el último partido de Chelsea ante Wolverhampton en la Premier League. A diferencia de otros encuentros, en esta ocasión el ecuatoriano no estuvo ni en el banco de suplentes. Los de Londres acabaron perdiendo un nuevo encuentro, donde los fichajes más caros de su historia no fueron tomados en cuenta.

El entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, confirmó que Moisés Caicedo no jugó el último en la Premier League por una “fiebre muy alta”. El volante tricolor se terminó quedando fuera incluso del banco de suplentes y su ausencia fue muy clara en el medio campo de su equipo.

Al no estar ni Moisés Caicedo ni Enzo Fernández, Mauricio Pochettino tuvo que utilizar en la mitad de la cancha a Ugochukwu, quien no venía siendo muy regular en esta zona y claramente se notó su falta de ritmo. Chelsea volvió a perder otro encuentro en la Premier League y se aleja definitivamente de los lugares de clasificación a torneos europeos.

El primer semestre de Moisés Caicedo con el Chelsea, ha sido muy diferente a lo que se esperaba, debido a que, el volante ecuatoriano no ha podido destacar como lo venía haciendo en Brighton, y también ha quedado expuesto en varios goles que le han marcado a su equipo. Los dos veces campeones de Champions son décimos con 22 unidades.

Chelsea ha tenido una muy mala temporada en la Premier League, donde se ha alejado de la pelea por los primeros lugares, pero también se ha visto superado por equipos de menor presupuesto. En este 2023, Chelsea también fue uno de los equipos que más dinero invirtió en los mercados de transferencias.

Chelsea jugó sin los fichajes más caros de su historia

Para este partido contra Wolverhampton, Chelsea salió a la cancha sin los dos fichajes más caros de toda su historia, y sin sus volantes titulares. Moisés Caicedo que estuvo indispuesto por una fuerte fiebre no jugó, mientras que el argentino campeón del mundo, Enzo Fernández, también fue baja por lesión.

¿Volverá a jugar Moisés Caicedo con Chelsea antes de terminar 2023?

Antes de terminar el 2023, Chelsea tendrá dos partidos más para cerrar el año. Ante Crystal Palace el próximo 27 de diciembre, ya se espera que Moisés Caicedo sea titular. Además, también el equipo del ecuatoriano cerrará el año como visitante ante Luton el próximo 30 de diciembre, donde seguramente el ecuatoriano nuevamente será titular.

¿Cómo va la temporada de Moisés Caicedo con Chelsea?

En esta temporada, Moisés Caicedo se ha logrado ganar un puesto en el once titular del Chelsea en la Premier League y también en la Copa de la Liga, donde clasificó hasta semifinales. El ecuatoriano ha jugado 19 partidos sumando 1390 minutos en cancha, aún no ha marcado un gol o dado una asistencia. En este curso también el tricolor fue el fichaje más caro de toda la historia de la Liga.