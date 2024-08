Pablo ‘Vitamina’ Sánchez apenas llegó a Liga de Quito, tras la salida de Josep Alcácer. El DT abandonó Palestino en una polémica decisión que sorprendió a todos para firmar con uno de los equipos más fuertes de Sudamérica. Sin embargo, el entrenador tiene el sueño de dirigir a otro club.

En una entrevista exclusiva con Guillermo Ferretti, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez respondió que su sueño sigue siendo ser entrenador de Rosario Central: “Hoy estoy donde estoy gracias a Rosario Central. Me contaron de la posibilidad de llegar a Rosario Central, pero la verdad que me agarra en un momento que yo no puedo“, avisó el DT.

Rosario Central busca nuevo técnico después de la salida de Miguel Ángel Russo y el nombre de ‘Vitamina’, hombre de la casa, sonó muy fuerte: “Fue una decisión tremendamente difícil, pero hoy tengo que entender que tengo que respetar a Liga. Mi decisión tiene que ver con una cuestión ética y moral”, comentó el entrenador.

‘Vitamina’ tiene contrato con Liga de Quito y el DT quiere respetar un acuerdo ya firmado mucho antes de la posibilidad de llegar a Rosario Central. El entrenador argentino debutó muy bien en la LigaPro con una contundente victoria ante Macará el pasado fin de semana.

‘Vitamina’ clasificó a Liga a octavos de la Copa Sudamericana. (Foto: @LDU_Oficial)

Ante la posibilidad de salir de Liga de Quito, con un contrato recién firmado, Pablo “Vitamina” Sánchez conversó con sus asistentes, que son hinchas de Rosario Central: “Yo hablé como mi cuerpo técnico y coincidieron en que no era ético, ni el momento para irnos de Liga. Yo me fui de Palestino hace 43 días”, afirmó el entrenador.

Los torneos que jugará Liga de Quito en este 2024

Con Pablo ‘Vitamina’ Sánchez a cargo, Liga de Quito tendrá que jugar la Copa Sudamericana, la Copa Ecuador y también la segunda etapa de la LigaPro. El entrenador tiene la dura misión de sacar campeón al equipo ‘Albo’ en alguno de estos torneos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pablo ‘Vitamina’ Sánchez con Liga de Quito?

El DT de Liga de Quito tiene contrato con el club hasta la temporada 2025. El entrenador fue buscado por el club y elegido entre varios nombres que sonaron para llegar a Liga. El argentino deberá conseguir importantes resultados y aplazar, de momento, su sueño de llegar a Rosario Central.