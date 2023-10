Este sábado 28 de octubre de 2023 Chelsea sumó una delicada derrota en la Premier League. Los de Londres venían de un gran partido contra Arsenal, pero Brentford lo pudo doblegar y vencer en su casa. Moisés Caicedo estuvo hasta los 80 minutos cuando salió de cambio visiblemente sorprendido y molesto por la variante.

Moisés Caicedo no tuvo su mejor partido en el Chelsea. El volante ecuatoriano no contó con Enzo Fernández como compañero afectando así su rendimiento. Pochettino decidió que no continuara reemplazándolo al 80′. La molestia del ecuatoriano era evidente.

Es la primera vez en los últimos partidos de Chelsea que Mauricio Pochettino decide cambiar a Moisés Caicedo y que este no termine el encuentro. El cambio también se explica por las ideas ofensivas que quería el entrenador para los minutos finales, donde intentó rescatar el empate y al final terminó perdiendo 2×0.

La temporada de Chelsea no viene nada bien en este 2023, pese a que en algunos momentos presentó buenos partidos. Los de Londres están lejos de los lugares estelares y si no vuelven rápido al camino de la victoria nuevamente corren el riesgo de quedarse fuera de la Champions League u otra copa europea.

En sus 80 minutos, Moisés Caicedo tuvo un partido regular, donde las falencias colectivas en defensa y mediocampo le terminaron costando. El ecuatoriano tuvo el 98% de eficacia en sus pases y ganó el 57% de sus duelos, de ahí que también se sorprendiera por su cambio.

¿Por qué se fue molesto Moisés Caicedo?



Moisés Caicedo entendía que él aún podía ayudar al equipo en su búsqueda del empate, de ahí que, el cambio no le terminara de caer bien. El ecuatoriano venía jugando con regularidad y había completado los 90 minutos en los últimos encuentros de Chelsea.

¿Cuándo vuelve a jugar Moisés Caicedo con Chelsea?



El próximo partido de Chelsea será contra el Blacburn por la Carabao Cup. Mientras que, en la Premier League los de Londres deberán jugar contra el Tottenham en una nueva edición del clásico de Londres. Se espera que Moisés Caicedo sea titular en al menos 1 de los 2 partidos.

¿Cuánto pagó Chelsea por Moisés Caicedo?



Esta temporada Chelsea rompió los libros de la historia en la Premier League, al pagar al Brighton más de 135 millones por Moisés Caicedo y concretar así el fichaje más caro de la competencia. Por el monto pagado y las expectativas por el ecuatoriano es que se espera que el jugador esté presente en casi todos los minutos del equipo.