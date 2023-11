"No creo que llegue", en Barcelona SC ya descartan a este titular para el Clásico

El próximo domingo 12 de noviembre de 2023 Barcelona SC se medirá a Emelec en una nueva edición del Clásico del Astillero. Los amarillos llegan obligados a ganar si quieren seguir peleando la etapa, pero para este encuentro Diego López no contará con uno de sus mejores elementos.

El mismo Diego López confirmó en rueda de prensa que ve muy difícil que Leonai Souza juegue el próximo “partido inmortal” ante Emelec. “Vi que estaba corriendo y después no lo vi. Sé que tiene un programa aparte, está trabajando de forma diferenciada, la verdad que no creo que llegue“, afirmó muy seguro el entrenador.

Leonai Souza no juega con Barcelona SC desde el pasado 10 de octubre de 2023, donde estuvo los 90 minutos ante Aucas. Desde aquel encuentro el futbolista no ha regresado a los entrenamientos con el equipo producto de una lesión. Fernando Gaibor ha sido su reemplazo en el once.

La hinchada de Barcelona SC estaba muy ilusionada con la posibilidad de que Leonai Souza vuelva para el Clásico del Astillero. El brasileño ha sido uno de los mejores jugadores en la temporada y su rendimiento incluso ha convencido a la directiva que buscará en los próximos días hace uso de su opción de compra y quedarse con el jugador.

Para este Clásico del Astillero ambos equipos llegan con bajas delicadas, en este caso la de Barcelona SC es por lesión, no obstante, las de Emelec responden a temas disciplinarios que el equipo azul aún no ha logrado solucionar como son los casos de Bryan Angulo y Miller Bolaños.

¿Pierde mucho Barcelona SC sin Leonai Souza?

La ausencia de Leonai Souza en Barcelona SC es un importante problema para Diego López, que ha logrado solucionar en estos últimos tres partidos. Sin embargo, en los mismos tres encuentros, el equipo amarillo ha lucido superado en la mitad de la cancha y por varias facetas de los partidos no ha controlado la pelota como sí lo hacía con el brasileño en cancha.

Fernando Gaibor será su reemplazo en el Capwell

Por otro lado, como todo parece indicar, si Leonai Souza no juega el Clásico del Astillero su reemplazante sería Fernando Gaibor, quien volverá al estadio en el que ganó muchos títulos y se medirá con la camiseta de su principal rival al equipo con el que debutó como profesional y también del cual se ha declarado hincha.

A Barcelona SC solo le sirve ganarle a Emelec

Más allá de la repercusión histórica de los Clásicos del Astillero, Barcelona SC necesita los tres puntos de manera obligatoria. Ya son segundos en la tabla de posiciones a dos puntos de Liga de Quito y a falta de tres partidos cualquier resbalón le costará la segunda etapa. El Clásico del Astillero se jugará este domingo, 12 de noviembre, desde las 18H00.