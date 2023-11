No gustará a los hinchas: Así opina Sebastián Rodríguez de Emelec

Hace menos de un año Sebastián Rodríguez era el principal referente e ‘Ídolo’ de los aficionados de Emelec. El futbolista uruguayo, que llegó al club en 2020, decidió abandona la institución para este 2023 y se fue “gratis” a Peñarol sin dejar una sola ganancia al equipo eléctrico, con un acuerdo en el que se cubría un dinero que le debían.

A Sebastián Rodríguez le ha ido muy bien en Peñarol y está cerca de conseguir otro campeonato con el gigante uruguayo. En una entrevista para Minuto Uno de Carve Deportiva; el ex capitán de Emelec fue entrevistado por lo que significa volver a jugar en su ex estadio ante Nacional. “No representa nada y será un estadio más, como si fuera a jugar al de Emelec o al de cualquier otro equipo por el que haya pasado”, comentó el futbolista.

En su paso por Emelec, Sebastián Rodríguez fue uno de los grandes responsables de que el club disputara la final de campeonato de la LigaPro en el 2021 y que regresara a la Copa Libertadores para 2022. Con el ‘Bombillo’, el uruguayo jugó 106 partidos, donde anotó 27 goles y dio 14 asistencias.

Su salida de Emelec se dio de manera “sorpresiva” para la nueva directiva de Emelec, debido a que, cuando ya asumió el poder del equipo se encontró con que el capitán se quería marchar para la nueva temporada pese a tener contrato. Los azules llegaron a un acuerdo de que si era vendido en los próximos meses, a ellos les correspondía el 50% de dicha transferencia.

Desde su salida a Emelec le ha costado en este 2023 encontrar un ritmo de juego como el que le daba el volante, al punto de que en este curso le ha tocado pelear por no descender; en lugar de meterse en la lucha por torneos internacionales o ganar la etapa de la LigaPro.

Abrió la puerta para la salida de jugadores en Emelec

Tras la salida de Sebastián Rodríguez de Emelec, varios fueron los jugadores que se empezaron a marchar del club “gratis”. Después del uruguayo, vino el caso de Dixon Arroyo, que ahora juega en el Inter Miami y no fue vendido por el club azul, posteriormente Marcos Caicedo también salió sin dejar algún rédito económico y en las últimas semanas se sumó el caso de Alejandro Cabeza.

¿Emelec aún podría recibir dinero por Sebastián Rodríguez?

La salida de Sebastián Rodríguez se dio bajo un acuerdo en que si el jugador es vendido en los próximos dos años a Emelec le correspondería el 50% de dicha transferencia, sin embargo, en Peñarol no existe la intención de desprenderse del jugador y buscarían una ampliación del vínculo, la misma que termine con esta posibilidad de que los azules reciban dinero. “Hubo alguna que otra llamada para preguntar por mi situación y para saber qué tan real es la cláusula que tengo en diciembre”, afirmó Rodríguez por una posible salida.

En Emelec lo siguen extrañando

Desde la salida de Sebastián Rodríguez, Emelec no volvió a tener una solvencia en el juego en la mitad de la cancha. En este año se ha usado a varios elementos en esa posición como Carlos Villalba, Joseph Espinoza, José Francisco Cevallos, Michael Carcelén, Alexis Zapata, entre otros. En este 2023 ni Rondelli, primero, ni Hernán Torres después encontraron una pieza para ese lugar.